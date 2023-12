Iga Świątek i Hubert Hurkacz biorą udział w wyjątkowym turnieju United Cup, w którym rywalizują reprezentacje narodowe złożone zarówno z kobiet, jak i mężczyzn. Polska kadra prowadzona przez kapitana Tomasza Wiktorowskiego ma już za sobą pierwsze przetarcie. W sobotę na kortach w australijskim Perth nie dała szans Brazylii. Drugim grupowym rywalem naszych zawodników będzie reprezentacja Hiszpanii.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz wracają do gry. Kiedy znów wystąpią dla Polski w United Cup?

Polacy nie dali Brazylijczykom żadnych szans. Iga Świątek pokonała 6:2, 6:2 Beatriz Hadada Maię (11. WTA), a Hubert Hurkacz ograł 6:7 (1), 6:2, 6:3 Thiago Seybotha Wilda (79. ATP). Na koniec Świątek w duecie z Hurkaczem wygrali w grze podwójnej przeciwko parze Hadad Maia / Marcelo Melo 6:4, 6:3. Dzięki zwycięstwu 3:0 prowadzą w tabeli grupy A. O wejście do ćwierćfinału zmierzą się z Hiszpanią, która również była lepsza od Brazylii (2:1). Awans wywalczą tylko zwycięzcy grup oraz dwa najlepsze zespoły z drugich miejsc. Rywalizacja odbędzie się w Nowy Rok i rozpocznie się jeszcze w nocy czasu polskiego.

Jako pierwszy na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Jego przeciwnikiem będzie Alejandro Davidovich Fokina (26. ATP). Panowie znają się dość dobrze, bo przeciwko sobie grali pięć razy. Trzykrotnie triumfował Hiszpan, a dwa razy - Polak. Zaraz po nich do gry przystąpi Iga Świątek, która zmierzy się z Sarą Sorribes Tormo (48. WTA). Na koniec zobaczymy rywalizację mikstów. Jeżeli nie dojdzie do żadnych zmian, to wystąpią w nim te same zawodniczki i ci sami zawodnicy, co w singlu.

United Cup. Kiedy grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Stracie Polska - Hiszpania w ramach United Cup odbędzie się w poniedziałek 1 stycznia 2024 r. w Perth. Mecz Huberta Hurkacza rozpocznie się o godz. 3:00 w nocy polskiego czasu. Iga Świątek będzie musiała poczekać na jego zakończenie. Na korcie zamelduje się więc prawdopodobnie po 4:30 rano. Mecz mikstów zostanie rozegrany zaraz po rywalizacji pań, czyli po godz. 6:00 rano. Transmisję z turnieju można będzie obejrzeć na kanale Polsat Sport oraz w internecie w płatnym serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia aktualnych wyników na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.