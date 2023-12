Co za sensacja! Klęska rywalki Igi Świątek. Nieprawdopodobny zwrot akcji

Dla Jessiki Peguli był to pierwszy mecz po blisko dwóch miesiącach od finału w WTA Finals przeciwko Idze Świątek. 29-letnia Amerykanka nie brała udziału w żadnej z pokazowych imprez. Natomiast jej rywalka, Katie Boutler notowana na 56. miejscu w rankingu WTA, dzień wcześniej ograła wracającą do gry Ajlę Tomjlanović 6:2, 6:4, sygnalizując wysoką formę. Brytyjka to utalentowana zawodniczka, zwłaszcza jeśli chodzi o grę na szybkiej nawierzchni, ale jej rozwój często hamowały kontuzje. Jest obecnie blisko swojej najwyższej pozycji w karierze. We wrześniu bieżącego roku było to 50. miejsce.

Niesamowity powrót Brytyjki. Amerykanie pod ścianą

Spotkanie stało na wysokim poziomie i już pierwszy gem zaowocował atrakcyjną wymianą, która padła łupem Jessiki Peguli. Punkt zakończony minięciem przy siatce był break pointem, więc wydawało się, że Amerykanka przejmie kontrolę nad pojedynkiem, ale błyskawicznie tę przewagę straciła. 27-letnia Brytyjka odpłaciła się rywalce w szóstym gemie, przeprowadzając skuteczną akcję ofensywnym forehandem. Głębokość jej zagrań robiła momentami wrażenie na Peguli, ale piąta zawodniczka świata zdołała natychmiast odpowiedzieć.

Sporo działo się przy stanie 4:5 ze strony serwującej Amerykanki. Gra toczyła się na przewagi, a Boutler wywalczyła aż trzy piłki setowe, ale stabilność i trzymanie piłki w korcie przez Pegulę okazało się skuteczniejsze w kluczowych akcjach. 29-latka z Buffalo utrzymała swoje podanie, następnie przy pierwszej szansie break pointowej posłała wygrywający return. Pierwszy set trwał 68 minut i 7:5 padł łupem wyżej notowanej reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

Początek drugiej partii zwiastował, że wszystko, co najgorsze już za światową piątką. Wyszła na prowadzenie 3:0 z dwoma przełamaniami, Mecz miał zmierzać do końca, ale wtedy ponownie przebudziła się Brytyjka. Najpierw Pegula wyciągnęła do niej pomocną dłoń, przegrywając gema serwisowego do zera. Tym samym przerzuciła tenisowe momentum na drugą stronę siatki. Boutler odrobiła wszelkie straty, broniąc przy tym kolejnych break pointów. Amerykanka miała je w każdym gemie, ale mimo to stan rywalizacji wyrównał się na 4:4. Brytyjka postawiła wszystko na jedną kartę i to się opłaciło. Znów wywalczyła trzy piłki setowe przy podaniu rywalki, lecz tym razem miała je wszystkie z rzędu. Wykorzystała już pierwszą za sprawą dwóch kapitalnych bekhendów. Katie Boutler dokonała niesamowitego powrotu - z 0:3 na 6:4.

Finałowa partia miała przebieg podobny do pierwszej. Przełamania z obu stron na start, a potem stabilność serwisowa - przez pięć gemów nie odnotowano żadnego break pointa. Zawodniczki wiedziały, że muszą wykorzystać każdą nadarzającą się szansę. I tak w rzeczywistości było. Najpierw dokonała tego Brytyjka, ale Pegula zdołał błyskawicznie ją odłamać. Serwowała przy stanie 4:5. Boutler wywalczyła piłkę meczową po bardzo długiej akcji, w której była stroną dominującą, a rywalce nie udało się dość proste minięcie przy siatce. Piłka meczowa to bardzo dobry i głęboki return Boutler. Pegula nie znalazła odpowiedzi i jej uderzenie zatrzymało się w siatce.

Zwycięstwo Katie Boutler 5:7, 6:4, 6:4 nad Jessiką Pegulą nie tylko da jej 46. miejsce w rankingu WTA na żywo (najlepsze w karierze), ale oznacza także wyrównanie stanu rywalizacji pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. W spotkaniu męskiego singla Taylor Fritz okazał się lepszy od Camerona Norriego, więc o wszystkim zadecyduje mikst. Amerykanie to obrońcy tytułu United Cup.