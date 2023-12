Iga Świątek przekazała świetne wieści przed Australian Open

Świątek bez większych problemów poradziła sobie z Beatriz Haddad Maią, wygrywając 6:2, 6:2 w otwarciu swojego sezonu. Przed Polką wiele wyzwań, ale jak przyznała, jest na nie gotowa dzięki produktywnemu okresowi przygotowawczemu.

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Świątek przekazała dobre wieści. "Poczułam się zrelaksowana"

Najlepsza polska tenisistka, cytowana przez tennisnow.com, przyznała, że jest zadowolona ze swoich przygotowań. - Poczułam się całkiem zrelaksowana. Myślę, że sposób w jak spokojny sposób podeszliśmy do tych przygotowań przed nowym sezonem, zapewniając mi dużo czasu na reset, a czasami nawet kilka dni wolnego, dał mi bardzo dużo spokoju - powiedziała. - Podczas przygotowań do sezonu byłam naprawdę skoncentrowana. Mam nadzieję, że dzięki temu na początku sezonu będę bardziej zrelaksowana na korcie - dodała. I oby tak było, bo wielkimi krokami zbliża się pierwszy wielkoszlemowy turniej - Australian Open.

Liderka światowego rankingu w listopadzie zrezygnowała ze wzięcia udziału w Billie Jean King Cup. Potrzebowała odpocząć po intensywnym sezonie. Zdaje się, że był to strzał w dziesiątkę. Świątek traktuje zdrowie psychiczne jako ważny aspekt prowadzenia swojej kariery. - Mam nadzieję, że będę bardziej zrelaksowana na korcie - powiedziała.

Na korcie, do którego w 2024 roku będzie wchodziła tak jak w mijających dwunastu miesiącach, w roli faworytki. Polka ugruntowała swoją pozycję w światowym tenisie. Od 2022 roku wygrała 135 meczów i tylko dwudziestokrotnie musiała uznawać wyższość rywalek. Pierwszym wyzwaniem nowego sezonu będzie wielkoszlemowy Australian Open. To tytuł, którego Świątek jeszcze nie ma w swojej kolekcji. Najlepszy wynik, jaki osiągała w Melbourne Park, to półfinał. Przed niemal dwoma laty na drodze do finału stanęła jej Amerykanka Danielle Collins.

Zanim jednak emocje związane z Australian Open, na Świątek czekają kolejne wyzwania w United Cup. Po rywalizacji polsko-brazylijskiej czas na starcie polsko-hiszpańskie. Raszynianka tym razem podejmie 32. w rankingu WTA Sarę Sorribes Tormo. Hubert Hurkacz wyjdzie na kort, aby zmierzyć się z Alejandro Davidovichem Fokiną.