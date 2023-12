Gwiazdy debla nie dały im rady! Świątek i Hurkacz znakomici. Zabawa

W Australii rozpoczęła się druga edycja United Cup, czyli turnieju uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa świata.

Polska jest jedną z 18 najlepszych reprezentacji i dzięki temu, że ma numer jeden światowego tenisa kobiet oraz numer dziewięć wśród mężczyzn, jest też jednym z faworytów rozgrywek.

Z tej roli nasi tenisiści świetnie wywiązali się w swoim pierwszym grupowym meczu. Najpierw Świątek nie dała szans 11. na świecie Beatriz Haddad Mai, wygrywając 6:2, 6:2. Następnie Hurkacz pokonał Thiago Seybotha Wilda (79 ATP) 6:7, 6:2, 6:3 i już wtedy było jasne, że Brazylia odpada z rywalizacji (bo wcześniej przegrała 1:2 z Hiszpanią), a Polska zagra w Nowy Rok z Hiszpanią o awans do ćwierćfinału.

Na deser mikst, który ma apetyt na medal igrzysk

Ale dostaliśmy jeszcze deser. Smaczny i wyczekiwany. Rok temu Świątek i Hurkacz stworzyli parę mieszaną po raz pierwszy. Wtedy w United Cup wygrali z Kazachami i Włochami, a Hurkacz na Sport.pl zdradzał, że jest pomysł, żeby on i Iga grali razem częściej. - Oboje mamy mnóstwo frajdy z tego miksta. Super mi się gra z Igą. Jeszcze za dużo czasu zostało do igrzysk, żebyśmy się z Igą umawiali na miksta, ale na pewno chciałbym zagrać w Paryżu nie tylko w singlu - mówił.

Kilka miesięcy później - w lipcu - Świątek i Hurkacz już się umówili - na to, że latem 2024 roku w Paryżu zagrają razem. I ta wiadomość bardzo ucieszyła nie tylko kibiców, ale też ekspertów.

Marcin Matkowski, kilka lat temu jeden z najlepszych deblistów świata, wierzy, że polską parę będzie stać nawet na olimpijskie złoto. Wszyscy liczymy na sukces duetu, który gra razem skutecznie i widowiskowo, a przy tym świetnie się bawi.

Brazylijczy to świetni debliści. Ale Świątek i Hurkacz nie dali im szans. Zabawa!

Iga i Hubert kilka dni temu razem bawili się w tenis w ramach pokazowej World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale teraz dostali dużo cenniejszy sprawdzian - z Brazylijczykami. Haddad Maia jest nie tylko znakomitą singlistką, ale też świetną deblistką (to m.in. finalistka Australian Open 2022), a Marcelo Melo kibice kojarzą choćby z wielu sukcesów osiągniętych z Łukaszem Kubotem (w 2017 roku wygrali razem Wimbledon). Ten 40-latek to były lider światowego rankingu deblistów.

Grając przeciw brazyliskiej parze Świątek i Hurkacz od początku musieli być czujni i byli. Polska para pokazywała dobry, twardy tenis, a przy stanie 4:4 przełamała rywali. Piękne akcje w tamtym gemie prezentowała zwłaszcza Świątek - przy wyniku 40:15 skończyła gema serwisowego Melo efektownym lobem nad Haddad Maią. Po chwili polski duet wygrał partię przy serwisie Hurkacza. I po takiej akcji Hurkacza, po której długo śmiał się trener Tomasz Wiktorowski.

To było tak: po rozpaczliwej obronie Brazylijczyków piłka tak długo wracała na polską stronę kortu, że Iga i Hubert mogli porozmawiać. Ustalili, że akcję będzie kończył Hurkacz. A właściwie to on tak postanowił, odganiając wcześniej Igę ręką. Wiktorowski, który w United Cup pełni rolę kapitana polskiej kadry, ze śmiechem pogratulował Hurkaczowi akcji, a do swojej zawodniczki rzucił krótko: "Ukradł ci winnera!".

3:0 na początek, a może być jeszcze lepiej

Już na początku drugiego seta Iga i Hubert ukradli rywalom złudzenia. Przełamali ich znów przy serwisie Melo. A po chwili przy podaniu Hurkacza wyszli na 2:0 i już tej przewagi nie oddali.

Wynik 6:4, 6:3 w mikście i 3:0 w całym meczu z Brazylią to efekt dobrej roboty wykonanej przez Świątek i Hurkacza w ich pierwszym dniu w United Cup. Liczymy na więcej, a na pewno na dużo więcej liczą przede wszystkim oni.