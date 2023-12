Świątek łapała się za głowę i krzyczała. Co za emocje w meczu Hurkacza

Hubert Hurkacz wyszedł na kort w Perth kilkanaście minut po tym jak Iga Świątek zdmuchnęła z niego Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:2. Z kolei Świątek już po kilku gemach meczu Hurkacza z Thiago Seybothem Wildem siedziała w polskim boksie i żywo śledziła grę swojego mikstowego partnera.

Prowadząc z Brazylią 2:0 Polska jest już pewna pierwszego zwycięstwa w United Cup 2024. Wspólny występ Świątek i Hurkacza w mikście będzie jak deser. Ale na ten deser musieliśmy trochę poczekać i spalić trochę kalorii, stresując się singlowym meczem Hurkacza.

Hurkacz się męczył, a Świątek kradła show

- Hubert musi grać odważniej, musi grać szybciej. Musi grać w stylu Igi, która zdominowała Haddad Maię, która sprawiła, że rywalka była bezradna - mówił Dawid Olejniczak przy stanie 5:5 w pierwszym secie.

Komentator Polsatu Sport wyraził pewnie to, co myślała większość widzów. Hurkacz, światowy numer dziewięć, zaczął mecz pewnie i prowadził 2:0 z notowanym aż o 70 miejsc niżej rywalem. Ale przewagę przełamania zgubił bardzo szybko - w kilka minut zrobiło się 2:2. Aż do końca pierwszego seta serwujący wygrywali swoje gemy i zobaczyliśmy tie-break, czyli to, co w mijającym roku było znakiem firmowym Hurkacza. Polak w poprzednim sezonie rozegrał najwięcej tie-breaków ze wszystkich tenisistów na świecie - aż 62. Wielu ekspertów twierdzi, że mogłoby ich być o połowę mniej, gdyby Hurkacz grał bardziej ofensywnie, gdyby do świetnego serwisu (najwięcej asów na świecie w 2023 roku) dołożył więcej inicjatywy w wymianach i ryzyka przy returnach.

Tie-breaka z ryzykującym i szukającym swojej szansy na wielkie zwycięstwo Brazylijczykiem, Hurkacz przegrał (4-7). "Dawaj Hubi, dawaj!" - wspierała go Świątek. Najlepsza tenisistka świata nie traciła wiary w kolegę, mimo że wcześniej po kilku jego akcjach łapała się za głowę, żałując straconych szans (jej reakcje robiły furorę w mediach społecznościowych).

Najważniejsze, że wiary nie stracił Hurkacz. Po chwili przerwy po przegranym secie wrócił na kort jakby z nową energią i przełamał Seybotha Wilda już w pierwszym gemie drugiej partii. Hurkacz zaczął ją identycznie jak pierwszą - od prowadzenia 2:0 - ale tym razem już potrafił przypilnować przewagi. A nawet ją powiększać - po przełamaniu na 5:2 pewnie wygrał seta 6:2 i wyrównał stan meczu.

Hurkacz szukał i znalazł radość z tenisa. Polska zagra o ćwierćfinał

W końcówce drugiego seta Hurkacz do gry potrafił dorzucić uśmiech. Wyraźnie się rozkręcił i coraz lepiej bawił się tenisem. A trener Craig Boynton przed trzecią partią upewniał swojego zawodnika, że ten wszedł na właściwe tory i wykonuje dobrą robotę.

Najwyraźniej wiedział o tym również rywal Hurkacza, który bardzo przedłużał przerwę przed decydującym setem. Ale nic mu to nie dało - Hurkacz nie zgubił już rytmu odnalezionego w drugim secie, szybko przełamał rywala (na 2:1), zbudował sobie przewagę i ostatecznie zamknął mecz wynikiem 6:7, 6:2, 6:3.

Teraz Hurkacz w parze z Igą Świątek zmierzy się z mikstem Haddad Maia/Marcelo Melo (spotkanie rozpocznie się już za kilkanaście minut), o ile kapitan naszej reprezentacji Tomasz Wiktorowski nie postanowi zmienić składu.

Niezależnie od wyniku spotkania mikstów Polska wygra mecz z Brazylią i dzięki temu w Nowy Rok zmierzy się z Hiszpanią o awans do ćwierćfinału. W United Cup gra 18 reprezentacji, a Polska jest uznawana za jednego z głównych faworytów. Rok temu, w pierwszej edycji turnieju, nasz zespół dotarł do półfinału.