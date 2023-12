Ależ mecz Igi Świątek! "Jazda!". Rywalka ze złości aż gryzła piłkę

United Cup to nieoficjalne mistrzostwa świata, w których gra 18 najlepszych reprezentacji. Rywalizacja złożona z meczów singlowych (po jednym damskim i męskim) oraz z miksta trwa w Australii i jest oficjalnym startem nowego sezonu. W polskiej kadrze pierwsze skrzypce mają grać Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. I Świątek już zagrała!

Beatriz Haddad Maia ma 185 cm wzrostu (Iga ma 176 cm), jest leworęczna, co stanowi dodatkowy problem dla jej rywalek, a do tego jest w dużej formie. Na mecz z Igą wyszła po siedmiu zwycięstwach z rzędu. Choć Brazylia przegrała 1:2 z Hiszpanią swój pierwszy mecz w United Cup, to Bia pokonała Sarę Sorribes Tormo 7:6, 6:2. A na koniec poprzedniego sezonu wygrała zarówno w singlu, jak i w deblu turniej WTA Elite Trophy, czyli rywalizację najlepszych zawodniczek, które nie uzyskały kwalifikacji do WTA Finals (te zawody w Cancun wygrała Świątek).

Po sukcesach na koniec sezonu Haddad Maia została wybrana Brazylijką roku 2023. W mijającym roku ona po raz pierwszy w karierze znalazła się w światowym top 10, a na Roland Garros była pierwszą Brazylijką od 57 lat, która dotarła do półfinału.

Na tym półfinale świetna gra Haddad Mai w Paryżu się skończyła. Zatrzymała ją Świątek, wygrywając 6:2, 7:6. Wymowna była reakcja naprawdę świetnie walczącej w tamtym spotkaniu Brazylijki w momencie, w którym chyba zdała sobie sprawę z tego, że Polki nie pokona. Po jednej ze świetnych piłek Igi Bia spojrzała bezradnie w kierunku swojego trenera i powiedziała "Rafael Nadal", co było skojarzeniem, jakie z Igą błyszczącą w Roland Garros czasami mamy chyba wszyscy.

Teraz w Perth już po kilku minutach zobaczyliśmy inną wymowną reakcję Haddad Mai. Gdy Świątek wygrała gema na 2:1 przy podaniu rywalki, ta ze złości gryzła piłkę.

"Nie mam żadnych zastrzeżeń" - podpisalibyśmy się pod słowami trenera Igi Świątek

Tak naprawdę dla Haddad Mai dobry był tylko pierwszy gem meczu. Wygrała go do zera. Ale ze stanu 1:0 set błyskawicznie uciekł jej na 1:5, bo Iga szybko wrzuciła wysoki bieg, a Bia po prostu nie nadążała.

Przy stanie 1:5 Brazylijka obroniła dwa setbole, dzięki czemu pierwsza partia nie skończyła się już po 27 minutach. Ale to żadne pocieszenie dla pokonanej - po 34 minutach oglądania tego seta chyba wszyscy z przyjemnością słuchaliśmy, jak Tomasz Wiktorowski mówił do Igi: "Bardzo dobrze, nie mam żadnych zastrzeżeń".

Trener Igi jest kapitanem Polski w United Cup. Jego zawodniczka zaczęła dla nas te rozgrywki znakomicie. W drugim secie Haddad Maia tak naprawdę też nie mogła pokazać swojego najlepszego tenisa, mimo że bardzo się starała i przy stanie 1:0, 40:30 miała okazję na przełamanie Świątek i dzięki temu na wyjście na 2:0. Ale wtedy Iga wygrała kapitalną akcję pod siatką - to był już jej 15 winner w meczu, co pokazuje, jak ofensywnie grała - na dokładkę wrzasnęła "Jazda" i odjechała. Po wyrównaniu na 1:1 Iga do zera przełamała Brazyliję, po chwili przy swoim serwisie podwyższyła na 3:1, a następnie znowu przełamała rywalkę. Mając wynik 6:2, 4:1 oraz serwis Świątek pewnie mogła już być całkowicie spokojna, że to spotkanie wygra. I chociaż Haddad Maia walczyła do końca i nawet przełamała podanie Polki (wtedy zrobiło się 6:2, 4:2 patrząc z perspektywy Igi), to nie potrafiła zagrozić faworytce.

Teraz Hurkacz, Polska blisko zwycięstwa

Świątek przez cały mecz dominowała, narzucała swoje warunki, absolutnie kontrolowała sytuację. Wygrała to spotkanie 6:2, 6:2 i prowadzimy z Brazylią 1:0. Teraz Hubert Hurkacz (nr 9 rankingu ATP) zagra z Thiago Seybothem Wildem (79. ATP), a po tym meczu zobaczymy jeszcze mieszany debel Świątek/Hurkacz w starciu z Haddad Maią i Marcelo Melo.

Jeśli Polska pokona Brazylię, to w Nowy Rok zagra z Hiszpanią o wyjście z grupy do ćwierćfinału. Świątek w takiej formie, Hurkacz w dobrej dyspozycji, a do tego świetnie rokujący mikst zestawiony z Igi i Huberta to taka kombinacja, która czyni z Polski jednego z faworytów rozgrywek. United Cup oglądamy po raz drugi - przed rokiem nasza reprezentacja dotarła do półfinału, w którym przegrała z USA.