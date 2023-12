Idealny dzień dla Świątek i Hurkacza w Australii. Powtórka sukcesu Radwańskiej i Janowicza?

Same dobre wiadomości z australijskiego Perth, gdzie polscy tenisiści rozpoczęli w sobotę nowy sezon w wielkim tenisie. Drugi raz rywalizacja wśród najlepszych zaczyna się od występów w drużynowym turnieju United Cup. W poprzednim sezonie Polacy doszli do półfinału tej imprezy, przegrywając z Amerykanami, późniejszymi zwycięzcami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Iga Świątek jak z Cancun

Format rozgrywek zakłada tym razem w każdym meczu między drużynami rywalizację w singlu pań, singlu panów i mikście. Polacy do gry pojedynczej kobiet wystawili Igę Świątek, która dość łatwo pokonała 11. tenisistkę świata Beatriz Haddad-Maię.

Liderka rankingu sprawiała wrażenie, jakby czas zatrzymał się i trwał nadal turniej WTA Finals w Cancun. Przerwa między sezonami nie wybiła Świątek z rytmu. Grała bardzo dokładnie, cierpliwie. Nie dała się zaskoczyć leworęcznej przeciwniczce, która pokonała ją raz w 2022 roku w Toronto tuż przed US Open.

Iga Świątek wraca do reprezentacji po tym, jak nie wystąpiła w finałach Billie Jean King Cup w Sewilli w listopadzie. Wtedy jednak impreza odbywała się tuż po WTA Finals w Meksyku. Zrezygnowały także inne czołowe tenisistki świata, jak choćby Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula.

Mimo to w naszym kraju wybuchła wtedy narodowa dyskusja, czy najlepszej polskiej tenisistce zależy na startach reprezentacyjnych. Krytycy zapomnieli, jak prawie rok temu płakała po meczu z Pegulą w półfinale United Cup. Pokazała wówczas, jaką wagę przykłada do rywalizacji reprezentacyjnej. W najbliższych dniach w Australii będzie zapewne podobnie - absolutna koncentracja i determinacja ze strony Igi Świątek.

Pojawiały się ostatnio pytania, dlaczego w kadrze na United Cup nie ma Magdaleny Fręch i Magdy Linette. Odpowiedź jest prawdopodobnie bardzo prosta: format został zmieniony, rozgrywamy tylko trzy mecze, a nie pięć (wypadło po jednym singlu pań i panów). Polacy będą grali zapewne głównie w najmocniejszym składzie, co oznacza kolejne spotkania z udziałem Igi i Huberta. Mniej szans otrzymają za to Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski czy Jan Zieliński, którzy również znaleźli się w składzie na turniej.

Nasz najlepszy zawodnik (9. ATP) pokonał w sobotę 79. na świecie Thiago Seyboth-Wilda. Brazylijczyka kibice mogą kojarzyć przede wszystkim z sensacyjnej wygranej nad Daniłem Miedwiediewem w tym roku na Roland Garros w pierwszej rundzie. Zagrał wtedy mecz życia, ale w spotkaniu z Hurkaczem nie zbliżył się do tamtego poziomu.

Hurkacz dał punkt na zwycięstwo

Hurkacz co prawda najpierw przegrał tie-breaka, ale w kolejnych setach podniósł się (6:2, 6:3) i zasłużenie wywalczył dla reprezentacji drugi punkt. Po meczu gry pojedynczej mężczyzn było już pewne, że Polacy pokonają Brazylię bez względu na wynik rywalizacji miksta.

Dodatkowo zapewnili przybliży się także do awansu do ćwierćfinału. To dlatego, że w piątek Hiszpanie - nasz kolejny rywal w noworoczny poniedziałek - także ograli Brazylijczyków. Ekipa z Ameryki Południowej nie ma już szans na wyjście z grupy, z której awansują dwie najlepsze ekipy.

Mikst nie miał znaczenia dla wyniku spotkania, ale to nie znaczy, że Hubert Hurkacz i Iga Świątek zamierzali odpuszczać rywalom. Nasi najlepsi tenisiści wystąpią razem w przyszłym roku na igrzyskach w Paryżu. Każda okazja do wspólnych występów jest dla nich na wagę złota, bo w trakcie sezonu skupiają się przede wszystkim na startach indywidualnych.

W tym miejscu jest dziś polski tenis

W sobotę rywalizowali z parą Marcelo Melo - Beatriz Haddad-Maia. Wynik 6:4, 6:3 cieszy, a jeszcze bardziej to, jak Polacy dobrze dogadywali się na korcie. Grali też oczywiście z mniejszym obciążeniem, bo wynik korzystny pozwalał na inny rodzaj presji.

Mecze podczas United Cup czy niedawny wspólny występ Świątek i Hurkacza w grze mieszanej w ramach pokazowych rozgrywek World Tennis League w Abu Zabi to najlepsza okazja do treningu. Tym cenniejszy jest fakt, że kapitanem drużyny na United Cup został tym razem Tomasz Wiktorowski, trener Igi Świątek. Z bliska może doradzać swojej zawodniczce i Hurkaczowi, jak skutecznie prezentować się razem na korcie.

W nowej edycji turnieju United Cup Polacy zostali rozstawieni z numerem pierwszym. Należą do grona głównych faworytów do końcowego zwycięstwa (finał turnieju 7 stycznia w niedzielę). Świątek i Hurkacz mogą nawiązać do sukcesów Agnieszki Radwańskiej i Jerzego Janowicza, którzy na początku 2015 roku wygrali razem Puchar Hopmana.

Tamta rywalizacja wyglądała inaczej, nazywano ją nieoficjalnymi mistrzostwami świata par mieszanych. W składzie każdej drużyny była tylko jedna tenisistka i jeden tenisista. Nie przyznawano także punktów do rankingu WTA i ATP, jak to ma miejsce na United Cup. W obu przypadkach prestiż jest jednak bardzo duży. A dla naszej dyscypliny to potwierdzenie, jak historyczne nastały czasy, gdy mając najlepszych zawodników obu płci tak wysoko w rankingach możemy mierzyć się z największymi w światowym tenisie także na płaszczyźnie drużynowej.