Zaskakujące słowa rywalki o Świątek. Powtórzyła to dwa razy

W piątek 29 grudnia rozpoczęła się druga edycja United Cup. Wystąpi w niej także reprezentacja Polski, w składzie m.in. z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem. Biało-Czerwoni trafili do grupy A, ale rywalizację rozpoczną dopiero w sobotę. Dzień wcześniej zagrali ich rywale. Mowa o Hiszpanach i Brazylijczykach. Finalnie to ekipa z Półwyspu Iberyjskiego była górą. Najpierw Alejandro Davidovich Fokina pokonał Thiago Seyboth Wilda, a następnie Beatriz Haddad Maia wygrała z Sarą Sorribes Tormo. Na koniec rozegrano mecz miksta, w którym także zwyciężyła Hiszpania. Teraz Polacy zmierzą się z Brazylijczykami, a następnie zagrają z ekipą ze Starego Kontynentu. I właśnie tej rywalizacji nie może doczekać się Sara Sorribes Tormo.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Sara Sorribes Tormo wypowiedziała się nt. starcia ze Świątek. Co za słowa. "Zaszczyt"

Mecze Polaków z Hiszpanami odbędą się w poniedziałek 1 stycznia. Klasycznie rozegrane zostaną dwa spotkania singlowe i mikst. W grze pojedynczej zmierzą się m.in. Świątek z Sorribes Tormo. Głos przed tym starciem zabrała 48. rakieta świata. Przyznała, że jest podekscytowana możliwością gry przeciwko liderce rankingu WTA i traktuje to jako "zaszczyt".

- Nie wiem, czy muszę to mówić, ale ona jest najlepsza. Tak właśnie myślę. Ona robi wszystko właściwie. To zawodniczka, której przyglądam się szczególnie i patrzę, jak robi te wszystkie niesamowite rzeczy. Nadchodzący mecz będzie dla mnie bardzo wymagający, ale zarazem miły. Postaram się cieszyć grą i doskonalić swój warsztat. Postaram się też przedłużyć rywalizację i pozostać ze Świątek na korcie tak długo, jak to możliwe. To będzie dla mnie zaszczyt - mówiła Hiszpanka, cytowana przez sportskeeda.com.

Sara Sorribes Tormo się nie poddaje. Już raz pokonała liderkę rankingu WTA

Sorribes Tormo zdaje sobie sprawę, że nie będzie faworytką. Mimo wszystko postara się sprawić sensację. Przywołała nawet konkretny przykład z przeszłości, kiedy też była skazywana na porażkę, a jednak wygrała.

- Mierzyłam się z Ashleigh Barty dwa lata temu, co było dla mnie prawdziwym sprawdzianem przed grą przeciwko Idze. Pamiętam, że rozgrzewałam się wówczas z Australijką, patrzyłam na nią i mówiłam do siebie: "O mój Boże. Jak ty to robisz?". A na koniec dnia to ja ją pokonałam. Więc nie uważam, że wygrana ze Świątek jest niemożliwa - podkreśliła.

Jak dotąd Polka mierzyła się z Hiszpanką dwukrotnie i za każdym razem była górą. Najpierw dość gładko wygrała 6:2, 6:0 w II rundzie Wimbledonu, a następnie triumfowała w I rundzie w Pekinie - 6:4, 6:3.

Zanim jednak Świątek zmierzy się z Sorribes Tormo, to czeka ją starcie z Brazylijczykami. W pierwszym meczu Polka zmierzy się z Beatriz Haddad Maią. Spotkanie zaplanowano na sobotę 30 grudnia na godzinę 10:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl.