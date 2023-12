United Cup. Gdzie oglądać? Kiedy gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Iga Świątek ma za sobą znakomity sezon. Na krótko straciła prowadzenie w rankingu WTA, ale już po ośmiu tygodniach odzyskała tytuł najlepszej rakiety świata. Stało się tak dzięki wygranej w WTA Finals. Łącznie w 2023 roku triumfowała w sześciu turniejach. I choć sezon dopiero co się zakończył, to w piątek rozpoczęła się już pierwsza punktowana impreza do rankingów ATP oraz WTA. Mowa o United Cup. W niej wystąpi także reprezentacja Polski, w której skład wchodzą m.in. Świątek i Hubert Hurkacz. I to właśnie ich zobaczymy na korcie już w sobotni poranek.

Tenis. Iga Świątek rozpoczyna grę w United Cup. Na początek wielki hit

Biało-Czerwoni trafili do grupy A, w której zmierzą się z Brazylią i Hiszpanią. Do fazy finałowej awansują zwycięzcy danych grup (jest ich sześć) oraz dwie najlepsze ekipy z drugich miejsc. W związku z tym każde starcie będzie niezwykle ważne.

Zmagania Polaków w Perth rozpocznie prawdziwy hit. Na korcie pojawią się Iga Świątek i Beatriz Haddad Maia, a więc dwie wielkie rywalki z touru WTA. Nie ulega wątpliwości, że to nasza rodaczka będzie faworytką meczu, choć bilans bezpośrednich spotkań jest na remis. Panie mierzyły się ze sobą dotychczas dwukrotnie. W sierpniu 2022 roku w trzeciej rundzie w Toronto po trzysetowym boju triumfowała Brazylijka, ale już 10 miesięcy później górą była Polka, która dość gładko wygrała w półfinale Rolanda Garrosa.

Starcie Świątek z Haddad Maią nie będzie jedynym spotkaniem w grupie tego dnia. Po meczu Świątek na kort wejdzie Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie Thiago Seyboth Wild. Jak dotąd tenisiści nie mieli okazji zagrać przeciwko sobie, ale nie ulega wątpliwości, że to Polak będzie faworytem. Wskazuje na to przede wszystkim miejsce w rankingu ATP. Nasz rodak jest 9. a rywal 79.

Mecz Hurkacza z Brazylijczykiem nie będzie ostatnim tego dnia w grupie A. Na zakończenie zmagań Polacy i tenisiści z Ameryki Południowej zmierzą się w mikście. Biało-Czerwonych reprezentować będą Świątek i Hurkacz. Jak na razie w tabeli grupy A prowadzi Hiszpania, która w piątkowy poranek pokonała 2:1 Brazylię.

United Cup. Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia. Hubert Hurkacz - Thiago Seboyth Wild. Kiedy i gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online

Mecz Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia rozpocznie się w sobotę 30 grudnia o godzinie 10:00 czasu polskiego. Po jego zakończeniu na plac gry wejdą Hubert Hurkacz i Thiago Seboyth Wild. Spotkanie rozpocznie się najprawdopodobniej około 11:30. Na koniec rozegrany zostanie mecz miksta. Transmisję ze zmagań United Cup przeprowadzi Polsat Sport. Stream będzie dostępny także w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.