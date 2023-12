Ukraiński tenisista zobaczył, co zrobiła Rosjanka. Błyskawiczna reakcja

Od początku agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku tylko nieliczna grupa rosyjskich sportowców zdecydowała się na publiczną krytykę działań reżimu Władimira Putina. Jedną z takich osób jest tenisistka Daria Kasatkina. Bliscy funkcjonariusze prezydenta Rosji apelowali nawet o wpisanie jej na czarną listą w wykazie zagranicznych agentów. 26-letnia zawodniczka przyznała, że od czasu, gdy wypowiadała się na temat wojny, nie była w kraju i nie może tam wrócić.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten sezon jest dla nas koszmarny". Łukasz Kaczmarek po ostatnim meczu w 2023 roku

Ukraiński tenisista docenia postawę Kasatkiny. "Rzeczywistość byłaby zupełnie inna"

Kasatkina za swoją postawę była wielokrotnie chwalona przez ukraińskich tenisistów. Podobne stanowisko w rozmowie z BBC wygłosił teraz Siergiej Stachowski. - Naprawdę wierzę, że gdyby wszyscy sportowcy i wszyscy ludzie w Rosji, którzy są przeciwni wojnie, wypowiadali się tak samo jak Kasatkina, rzeczywistość byłaby zupełnie inna - powiedział były ukraiński tenisista.

Sam Stachowski zaciągnął się do wojska po wybuchu wojny. Podobnie uczyniło wielu tamtejszych sportowców. Niektórzy z nich stracili życie na polu bitwy. - Ukrainie będzie bardzo trudno wrócić. Dlatego cenimy każdego sportowca, który rywalizuje, ponieważ rozumiemy, że może to być nasza ostatnia gwiazda - powiedział Stachowski, który w rozmowie z BBC skomentował także fakt, iż rosyjscy i białoruscy sportowcy zostaną dopuszczeni do udziału w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku. - Moim zdaniem to absolutny żart. Rosyjscy sportowcy mówią, że boją się o swoje życie, o swoje rodziny, ale prawda jest taka, że nikt już nie mieszka w Rosji. Żaden z nich nie mieszka w Rosji. Według mnie tak nie jest - stwierdził były 31. zawodnik na świecie.

Niedawno wywiadu BBC udzielił także inny były tenisista, który na sportowej emeryturze zaciągnął się do wojska po wybuchu wojny. Ołeksandr Dołgopołow, były 13. tenisista świata, który prosto z pola bitwy opowiedział o swoich doświadczeniach wojennych jako operator drona. - Nie sądzę, że świat robi wystarczająco dużo. Ukraina w dalszym ciągu stoi przed wyzwaniami w zakresie pomocy finansowej i wojskowej, próbując odeprzeć ataki sił rosyjskich - skomentował.