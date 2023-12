Głośny powrót w świecie tenisa! Była liderka rankingu WTA ogłasza

Elina Switolina, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka czy Angelique Kerber - to zawodniczki, które w ostatnim czasie wróciły lub właśnie wracają do rywalizacji tenisowej po urodzeniu dziecka. Do tego grona dołączy także Jelena Wiesnina, co oficjalnie potwierdziła na swoim Instagramie. Dla Rosjanki będzie to już drugi powrót po przerwie spowodowanej macierzyństwem. 37-latka jest bardzo utytułowaną deblistką.

3 Instagram Jelena Wiesnina Otwórz galerię Na Gazeta.pl