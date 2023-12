W nocy z czwartku na piątek ruszył United Cup - pierwszy punktowany turniej do rankingów ATP oraz WTA w sezonie 2024. Nie jest to jednak zwykła impreza, gdyż rozgrywana w formacie drużynowym. Po ostatniej reformie w tegorocznej dycji pojedynczy mecz międzypaństwowy składa się z singla męskiego, singla kobiecego oraz miksta. Polacy z Igą Świątek oraz Hubertem Hurkaczem w składzie trafili do grupy A, w której zmierzą z Brazylią oraz Hiszpanii. Do fazy finałowej awansują zwycięzcy danych grup - jest ich sześć - oraz dwie najlepsze ekipy z drugich miejsc.

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Początek United Cup w wykonaniu rywali Polaków. Najbliższa rywalka Świątek pokazała moc

Inauguracyjnym starciem United Cup była rywalizacja w Perth naszych grupowych rywali. Najpierw na korcie pojawili się mężczyźni: Alejandro Davidovich Fokina (26. ATP) z Hiszpanii oraz Thiago Seyboth Wild (79. ATP) z Brazylii. Początkowy fragment meczu był bardzo wyrównany i podporządkowany zawodnikom serwującym. Returnujący przez pierwsze sześć gemów wygrali raptem cztery punkty.

Jako pierwszy swoją przewagę nad rywalem udokumentował Hiszpan. Wymiana tocząca się przy break poincie była dość długa. Wydawało się, że w lepszej pozycji sytuacyjnej na korcie jest Brazylijczyk, który zaatakował bekhend przeciwnika i ruszył do siatki. Nie był jednak na tyle precyzyjny, aby zmusić Davidovicha Fokinę do głębokiej defensywy. 26. zawodnik świata miał sporo czasu na kontrę po linii, co dało mu kluczowe przełamanie w pierwszym secie. W drugiej partii Seyboth Wild zaczął popełniać zdecydowanie za dużo błędów. To go mocno frustrowało, a nerwy prowadziły do kolejnych pomyłek. Hiszpan w niecałe półtorej godziny zakończył to spotkanie wynikiem 6:4, 6:0.

W korzystniejszej sytuacji przed drugim meczem byli więc zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego, ale faworytką konfrontacji kobiet była Beatriz Haddad Maia (11. WTA), która mierzyła się z Sarą Sorribes Tormo (48. WTA). Hiszpanka to bardzo niewygodna rywalka, o czym przekonywała się sama Brazylijka. Oba ich ostatnie pojedynki trwały w sumie siedem godzin - jeden z nich w maju w 4 rundzie Roland Garros. 6:7(3), 6:3, 7:5 w blisko cztery godziny wygrała wówczas Haddad Maia.

W Perth poszło szybciej, choć panie przekroczyły dwie godziny. Zaczęło się od dwóch wczesnych przełamań z obu stron, lecz przez następne minuty nie odnotowano nawet break pointa. Ten pojawił się dla Brazylijki w newralgicznym momencie seta - przy 5:5. 11. zawodniczka świata wykorzystała go sprytnym skrótem. Hiszpanka wykazała się jeszcze dużą walecznością i zdołała doprowadzić do tiebreaka, lecz w nim wyżej notowana Haddad Maia nie pozostawiła złudzeń, triumfując do jednego. Drugi set był podobny do męskiego, z tą różnicą, że Sorribes Tormo zaczęła od wygrania dwóch gemów, lecz następne sześć wylądowało na koncie Brazylijki. Aż cztery z nich toczyły się na przewagi. Beatriz Haddad Maia wygrała 7:6(1), 6:2.

Remis po dwóch meczach singlowych sprawiał, że o losach tej rywalizacji musiał zadecydować mikst. Hiszpanie reprezentowała para z gier pojedynczych: Sorribes Tormo/Davidovich Fokina, natomiast u rywali Haddad Maię wzmocnił Marcelo Melo. To z nim Łukasz Kubot wygrywał swego czasu Wimbledon, co sprawiało, że większe doświadczenie deblowe mieli z całą pewnością reprezentanci Kraju Kawy, ale nie przekładało się to na wynik meczu. Przewagę przełamania szybko uzyskali Hiszpanie, jednakże kluczowy dla losów seta wydawał się ósmy gem. W nim returnujący Brazylijczycy mieli już 40:0, co oznaczało cztery break pointy, lecz nie zdołali tego wykorzystać.

Musieli zatem gonić wynik setowy, a sytuacja zrobiła się jeszcze trudniejsza, gdy na początku drugiej partii stracili podanie. Kolejne gemy przebiegały dość spokojnie, zgodnie z kolejnością serwujących i nawet bez break pointów, co oczywiście było pozytywną informacją dla hiszpańskiej pary Sorribes Tormo/Davidovich Fokina. Taki stan gry utrzymywał się do wyniku 4:3. W ósmym gemie drugiego seta Haddad Maia/Melo doprowadzili do pierwszej szansy na przełamanie, tym razem byli znacznie skuteczniejsi. Brazylijczykom udało się pójść za ciosem i chwilę później stanęli przed kolejnymi szansami breakpointowymi - w dodatku były to piłki setowe, lecz obie padły łupem Hiszpanów. Moment dominacji Brazylijczyków był jednak chwilowy i końcówka znów potoczyła się pod dyktando pary Sorribes Tormo/Davidovich Fokina, którzy przełamali rywali i chwilę później wynikiem 6:4, 7:5 zostali zwycięzcami miksta oraz całej rywalizacji, obejmując prowadzenie w tabeli grupy A.

Polacy do gry wejdą w sobotę. Ich pierwszymi rywalami będą Brazylijczycy. Najpierw o godz. 10:00 polskiego czasu Iga Świątek zagra z Beatriz Haddad Maią, a zaraz po nich Hubert Hurkacz z Thiago Seyboth Wildem. Ta dwójka naszych reprezentantów utworzy także parę w mikście. W poniedziałek biało-czerwoni zmierzą się z Hiszpanią.

Tabela grupy A United Cup: