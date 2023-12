Dramat wielkiej rywalki Igi Świątek. Nie zagra w Australian Open

Karolina Muchova ma za sobą bardzo udany sezon. Dotarła między innymi do półfinału US Open. Zmierzyła się także z Igą Świątek w finale Rolanda Garrosa. Czeszka pokazała się w tym spotkaniu z bardzo dobrej strony. Postraszyła Polkę i zdołała wygrać jednego seta. Finalnie przegrała jednak 1:6, 6:4, 4:6.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Karolina Muchova przekazała złe wieści. Nie zagra na Australian Open

Niestety pod koniec sezonu Muchova doznała kontuzji nadgarstka, która wyeliminowała ją z udziału w WTA Finals, gdzie zastąpiła ją Maria Sakkari. Wydawało się, że Czeszka zdoła wyzdrowieć na zbliżający się wielkimi krokami Australian Open. Niestety uraz okazał się poważniejszy i zawodniczka poinformowała, że nie zagra w tym wielkoszlemowym turnieju.

"Cześć fani i przyjaciele. To nie jest moja ulubiona rzecz, którą się dzielę, zwłaszcza na początku nowego sezonu, ale niestety ból nadgarstka wrócił w trakcie przygotowań. Muszę więc przełożyć rozpoczęcie sezonu i najpierw w pełni wyleczyć nadgarstek. To frustrujące, ale muszę myśleć pozytywnie, dojść do siebie i przygotować się na resztę roku. Do zobaczenia w 2025 roku Australian Open" - napisała na Instagramie.

Przypomnijmy, że na Australian Open zabraknie także Nicka Kyrgiosa, który nadal leczy kontuzje. Bardzo możliwe, że na turnieju nie wystąpi również Petra Kvitova. Czeszka zmaga się z urazem pleców. - Przygotowania Petry do sezonu komplikuje kontuzja pleców. Zdecyduje, jak będzie ze startem Australian Open - oznajmił jej rzecznik Karel Tejkal.

Australian Open rozpocznie się 14 stycznia i potrwa do 28 stycznia. W zeszłym roku w zawodach triumfowali Aryna Sabalenka i Novak Djoković.