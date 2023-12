Iga Świątek zabrała głos ws. nowego sezonu. Jaśniej się nie da

Iga Świątek już za kilka dni powróci do gry i rozpocznie sezon 2024 w ramach imprezy United Cup. Będzie to dla niej wymagający rok, ponieważ do bardzo napiętego kalendarza dochodzą letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu. Przed rozpoczęciem nowej kampanii 22-latka spotkała się z dziennikarzami, z którymi rozmawiała o nadchodzącym sezonie. - Czuję się lepiej przygotowana, aby poradzić sobie z presją bycia numerem 1 na świecie - powiedziała.

