Polacy w gronie faworytów wielkiego turnieju. Ekspert o kulisach rywalizacji

W piątek w Australii rusza nowy sezon tenisowych rozgrywek. Na początek zawody drużynowe United Cup. Pierwsza edycja odbyła się na przed rokiem. Polacy doszli do półfinału, a najlepsi okazali się Amerykanie.

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

United Cup to wyjątkowy turniej w tenisowym kalendarzu, bo oparty na rywalizacji damsko-męskiej. W nadchodzącym sezonie w każdym ze spotkań reprezentacyjnych rozegrany zostanie jeden mecz singla pań, singla panów i gry mieszanej. Rozwiązanie to chwali Maciej Zaręba, komentator Canal+ Sport.

Polacy znów walczą w United Cup

- Bardzo podoba mi się formuła United Cup. Pierwsza edycja to był fajny turniej. Myślę, że generalnie jeśli jakieś zawody drużynowe w tenisie mają cieszyć się zainteresowaniem widzów, to właśnie United Cup. W jednej drużynie są choćby zarówno Hubert Hurkacz, jak i Iga Świątek - mówi Zaręba na kanale "Program Tenisowy" na Youtubie.

I dodaje: - Wszyscy pewnie czekają też na miksta Igi i Huberta. To był taki smaczek w Abu Zabi ostatnio na turnieju World Tennis League. United Cup to też dobre przetarcie na początek nowego sezonu. Turniej jest punktowany (do rankingów ATP i WTA - red.), ale dla Igi i Huberta to będzie pewnie połączenie poważnej rywalizacji z trochę luźniejsza formułą. Iga potem zrobi przerwę i wróci dopiero na Australian Open.

Maciej Zaręba pracował ostatnio w roli wysłannika na imprezie pokazowej World Tennis League w Emiratach Arabskich. Drużyna, w której byli m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zajęła w grupie ostatnie miejsce. Wygrała ekip m.in. Daniła Miedwiediewa i Sofii Kenin.

Wyjątkowa rywalizacja w kalendarzu

- Pytaliśmy tam zawodników, jak się czują w formule drużynowej. Turniej w Abu Zabi to była też taka mała forma przygotowań do United Cup. Każdy z tenisistów odpowiadał, że to jest dla nich świetna zmiana. Na tourze są zwykle sami, a tu mogą tworzyć grupę, mają wspólny cel. Dobrze reagują na takie turnieje. Zwróćmy uwagę, że czołowi tenisiści świata zdecydowali się wystąpić w United Cup - mimo że w tym czasie odbędzie się chociażby turniej kobiecy w Brisbane - mówi komentator Canal+ Sport.

W składzie naszej ekipy - oprócz Igi Świątek i Huberta Hurkacza - znaleźli się także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Jan Zieliński i Daniel Michalski. Nie ma Magdy Linette i Magdaleny Fręch, które były obecne niespełna rok temu. Kapitanem został Tomasz Wiktorowski, trener naszej liderki rankingu WTA.

W pierwszej edycji imprezy kapitanami byli Agnieszka Radwańska i Dawid Celt. - Sztab Igi prowadził rozmowy z innymi kandydatami do tej roli, jednak zarówno Dawid Celt jak i Mariusz Fyrstenberg nie zdecydowali się na udział w United Cup - mówiła Sport.pl menedżerka pierwszej rakiety świata, Paula Wolecka.

Polacy przystąpią do rywalizacji w United Cup w sobotę. Ich pierwszym grupowym rywalem będzie Brazylia. Początek tego meczu o godzinie 10:00 czasu polskiego. W noworoczny poniedziałek od 3:00 rano czasu polskiego Biało-Czerwoni rywalizować będą z Hiszpanią.

Oba spotkania odbędą się w australijskim Perth. W przypadku wyjścia z grupy Polacy mogą udać się do Sydney. Zakończenie turnieju 7 stycznia w niedzielę. Transmisja z imprezy w Polsacie Sport.

W United Cup wystąpią m.in. tacy tenisiści, jak: Jessica Pegula, Taylor Fritz (oboje USA), Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari (Grecja), Marketa Vondrousova (Czechy), Donna Vekić i Borna Corić (Chorwacja), Novak Djoković (Serbia), Alexander Zverev (Niemcy) czy Casper Ruud (Norwegia).

Rusza nowy sezon

Polacy należą do grona absolutnych faworytów. Przez organizatorów United Cup zostali rozstawieni z numerem pierwszym. W przypadku spotkań grupowych najciekawiej zapowiadają się pojedynki Igi Świątek z Beatriz Haddad-Maią i Huberta Hurkacza z Alejandro Davidovichem-Fokiną.

Polka i Brazylijka rywalizowały m.in. w półfinale tegorocznego Roland Garros. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się już pięć razy, a nasz zawodnik wygrał dwukrotnie. W składzie hiszpańskiego zespołu nie znaleźli się powracający po kontuzjach Rafael Nadal i wicelider rankingu ATP Carlos Alcaraz.

Jednocześnie od 31 grudnia w Brisbane ruszają turnieje rangi WTA 500 i ATP 250. Na liście zgłoszeń u kobiet są m.in. Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina i Karolina Muchowa. U mężczyzn znajdziemy takie nazwiska, jak m.in. Rafael Nadal czy Holger Rune.

Od 14 stycznia rusza zaś wielkoszlemowy turniej Australian Open. Pierwszy raz impreza w Melbourne wystartuje w niedzielę, a nie w poniedziałek. Zagrają tam wszyscy najlepsi tenisiści świata, w tym także w singlu Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Magdalena Fręch.