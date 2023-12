Co za akcja Alcaraza! Djoković mógł tylko patrzeć. "Potwór" [WIDEO]

Choć sezon ATP dopiero co się skończył, to już od stycznia rozpoczną się kolejne zmagania. Najlepsi tenisiści świata nie siedzą z założonymi rękami i trenują przed startem 2024 roku, biorąc udział w turniejach pokazowych. W taki sam sposób postąpili m.in. Novak Djoković i Carlos Alcaraz, a więc lider i wicelider rankingu. Co więcej, stoczyli ze sobą zaciekły pojedynek podczas imprezy w Rijadzie i popisali się efektownymi zagraniami. Szczególnie jedna z akcji zrobiła wrażenie na kibicach.

Carlos Alcaraz pokonał Novaka Djokovicia. Jedna akcja przejdzie do historii

Mecz nie zaczął się najlepiej dla Serba, który został przełamany już w pierwszym gemie. Kilka minut później odrobił jednak stratę i wygrał przy serwisie rywala. Co więcej, w decydującym 10. gemie ponownie przełamał Hiszpana i to do zera. Finalnie wygrał partię 6:4.

Drugi set znów zaczął się fatalnie dla Djokovicia, bo od utraty własnego podania. Tym razem nie miał okazji do wyrównania. Alcaraz wszedł na bardzo wysoki poziom i utrzymał przewagę nad przeciwnikiem. Teraz to on triumfował 6:4, a mógł wygrać jeszcze wyżej. W trzecim gemie miał break pointa, by wyjść na prowadzenie 3:0, ale finalnie go nie wykorzystał.

Z kolei w trzeciej odsłonie rywalizacji doszło do kilku zwrotów akcji. Już w trzecim gemie Serb został przełamany. Nie miał zbyt wielkiego pola do manewru przy znakomitej dyspozycji rywala. Co więcej, Hiszpan zachwycił publiczność kilkoma zagraniami. Największe wrażenie zrobiła akcja z piątego gema. Wówczas lider rankingu próbował rozbić Hiszpana. Posłał podanie na linię, czego nie spodziewał się rywal. Z trudem dobiegł do piłki, a następnie forehandem trafił idealnie w linie, ale po stronie przeciwnika.

Komentatorzy pod wrażeniem zagrania Alcaraza. "Niedorzeczny"

Teraz to Djoković był zaskoczony i jedynie odprowadził piłkę wzrokiem. O znakomitym zagraniu Alcaraza świadczy również reakcja rywala. Wypuścił rakietę z rąk, a następnie ironicznie się uśmiechnął. Na akcję żywiołowo zareagowali też kibice oraz komentatorzy. - Co za potwór. Niedorzeczny. Wow - mówili zszokowani.

Finalnie Alcarazowi nie udało się wygrać tego gema, choć miał już nawet break pointa. Co więcej, w szóstym gemie to on stracił podanie, a po chwili Serb wyszedł na prowadzenie 4:3. Hiszpan się jednak nie poddał i zdołał odrobić stratę. Przełamał rywala w dziewiątym gemie, a następnie wykorzystał już pierwszą piłkę meczową i wygrał 6:4 i w całym meczu 2:1.

Niewykluczone, że podobną rywalizację pomiędzy tenisistami zobaczymy już w styczniu 2024 roku. Wówczas odbędzie się Australian Open. Jak dotąd obaj zawodnicy stoczyli ze sobą pięć bezpośrednich pojedynków w oficjalnych turniejach. Trzy razy górą był Serb, a dwa razy Alcaraz.