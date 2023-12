Burza przed Australian Open. Serbowie są wściekli. "Bezprecedensowy skandal"

Przyszłoroczna edycja Australian Open rozpocznie się w niedzielę 14 stycznia i potrwa przez dwa tygodnie. Głównym faworytem rywalizacji mężczyzn będzie największy dominator turnieju w Melbourne: Novak Djoković. Serb jest nie tylko obrońcą tytułu, ale także dziesięciokrotnym triumfatorem Wielkiego Szlema rozpoczynającego rok.

Burza przed Australian Open! Serbowie są wściekli

W ostatnich trzech latach dwukrotnie do finału Australian Open dostawał się natomiast Danił Miedwiediew. W 2021 roku gładko przegrał właśnie z Novakiem Djokoviciem, a dwanaście miesięcy później uległ Rafie Nadalowi, mimo że prowadził 2:0 w setach. "Miedwiediew dotarł już do dwóch finałów Australian Open, co pokazuje, że uwielbia takie warunki" - czytamy w artykule na oficjalnej stronie turnieju, która analizuje i przedstawia pięć argumentów, które przemawiają za tym, że Miedwiediew jest gotowy wygrać imprezę w Melbourne. Todd Woodbridge, były australijski tenisista twierdzi, że Rosjanin potrzebował katharsis po bolesnej porażce z Nadalem, aby na nowo wrócić na wysoki poziom.

"Miedwiediew z pewnością wygląda na odrodzonego. Wygrał 19 meczów z rzędu, zdobył trzy tytuły i znalazł się o krok triumfu w Sunshine Double, aby później zdobyć swój pierwszy tytuł Masters 1000 w Rzymie. W ciągu trzech miesięcy wygrał 34 z 37 meczów i awansował z 11. miejsca na drugie" - czytamy. Wyliczono także świetny bilans na kortach twardych oraz coraz lepsze wyniki Rosjanina w turniejach wielkoszlemowych w ostatnich miesiącach - Miedwiediew awansował do półfinału Wimbledonu, dotarł także do finału US Open. "Jeśli ta tendencja się utrzyma, kolejnym krokiem w sekwencji będzie, logicznie rzecz biorąc, tytuł Australian Open" - kontynuują autorzy artykułu, podkreślając, że Miedwiediew zna już smak wielkoszlemowego triumfu, a także pokonywał każdego z największych rywali.

Pochwalny tekst o Miedwiediewie zamieszczony na oficjalnej stronie Australian Open wyjątkowo nie spodobał się serbskim mediom. "Bezprecedensowy skandal: Australian Open pokazał niebezpiecznie zamiary, w Melbourne chcą usunąć Novaka z tronu!" - grzmi portal espreso.co.rs. "Cóż, Nole doświadczył kolejnej niesprawiedliwości" - kontynuują.

"Australian Open okrutnie nie docenił Djokovica: tekst, który rozgniewał wielu i zmazał Novaka ze szczytu" - to już gazeta "Nova", dla której to kolejny dowód, że 24-krotny mistrz wielkoszlemowy z Belgradu jest najlepszym graczem w historii. "Stało się już jasne, że chcą nowego mistrza w Australii" - twierdzi natomiast serbski portal kurir.rs.