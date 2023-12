Hit z udziałem Świątek. Wiemy, z kim zagra w pierwszym meczu

Iga Świątek rozpocznie sezon 2024 jako liderka rankingu WTA. Będzie to dla niej niezwykle wymagający rok, ponieważ do standardowo przeładowanego kalendarza rozgrywek trzeba doliczyć igrzyska olimpijskie w Paryżu. Polka rozpocznie zmagania w australijskim Perth, gdzie postara się poprowadzić reprezentację Polski do zwycięstwa w United Cup. Wiemy już, kiedy i z kim zmierzy się w pierwszym starciu.

