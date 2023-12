"Nienawidzę". Bublik zobaczył, co robi rywal po drugiej stronie siatki

W tenisie trwa aktualnie okres międzysezonowy, w którym zawodnicy przygotowują się do kolejnych startów od stycznia do końcówki listopada. Większość czołowych graczy, jak Iga Świątek czy Hubert Hurkacz, postawiła na pokazowe wydarzenie World Tennis League w Abu Zabi. Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich bezpośrednio udali się do Australii, gdzie już niedługo startuje drużynowy turniej United Cup.

Niedawno odbyła się także kolejna edycja Ultimate Tennis Showdown. Ośmiu tenisistów od 15 do 17 grudnia rywalizowało w Londynie w imprezie, której organizatorem jest Patrick Mouratoglou. Jej hasłem przewodnim jest "Tenis jak nigdy wcześniej". Więcej pisaliśmy o niej --> TUTAJ.

Gwiazdami ostatniego wydarzenia byli m.in. Casper Ruud, Alexander Bublik czy Benoit Paire, którzy usiedli przy jednym stole i nagrali godzinną rozmowę, która ukazała się na kanale YouTube organizacji UTS Tour. Kazach, oprócz ekstrawaganckich zachowań na korcie, znany jest także ze swojego ciętego języka. W przeszłości zdarzało mu się obrażać rywali na korcie. Tym razem w swojej historii na celownik wziął jednego z hiszpańskich graczy,

- Trenowałem na mączce przed turniejem w Rzymie. Usiedliśmy z moim zespołem i powiedziałem im, że po raz pierwszy od długiego czasu cieszę się treningiem jak 15-latek. Lubiłem ćwiczyć ślizganie się po korcie przez dwie lub trzy godziny - zaczął Alexander Bublik. - Problem jest wtedy, gdy wchodzisz na kort, a po drugiej stronie siatki masz Zapatę Mirallesa krzyczącego ci w twarz... To wszystko, czego nienawidzę. Stary, uspokój się, o co my tu gramy? Spójrz na fakturę, to nie jest ważne. Poza tym przegrasz w 2 lub 3 rundzie - podsumował kazachski tenisista.

Jego koledzy Casper Ruud i Benoit Paire skwitowali to śmiechem. Francuz kilkukrotnie powtórzył "Zapata, sprawdź fakturę". Bublik dodał, że nie chodziło mu konkretnie o tego tenisistę, a o wszystkich zawodników, walczących na korcie w ten sposób, z dużą ekspresją. Bernabe Zapata Miralles to 80. tenisista świata. Hiszpan w swojej karierze najwyżej sklasyfikowany był na 37. miejscu. W Roland Garros doszedł do czwartej rundy.

UTS Grand Final 2023 w Londynie zakończyło się zwycięstwo Jacka Draperem, który w finale pokonał Holgera Rune. We wcześniejszych tegorocznych edycjach triumfowali Andriej Rublow oraz Wu Yibing.