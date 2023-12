Cała prawda o relacjach Igi Świątek z matką. Tytułów gratuluje jej mailami

Iga Świątek obecnie przygotowuje się do startu nowego sezonu WTA. Znalazła jednak chwilę, aby podczas świąt spędzić czas z rodziną, która odwiedziła ją w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Iga Świątek i jej relacje z matką. Prawda wyszła na jaw

Nie od dziś wiadomo, że Iga Świątek ma bardzo dobre relacje z ojcem. Bardzo często towarzyszy on jej na turniejach. Podobnie jak siostra Agata. Dotychczas bardzo mało mówiło się jednak na temat jej relacji z matką. Teraz "Super Express" przypomniał o tym.

Dorota Świątek jest z zawodu ortodontą. - Moje podejście do uprawiania przez nią sportu było zawsze takie: bez względu na to jaki wynik osiągniesz, najważniejsze jest, w jakim stylu to zrobisz - powiedziała matka tenisistki w rozmowie z tabloidem.

- Nawet gdyby na jakimś etapie mecz był przegrany, ale w dobrym stylu, wówczas można to przyjąć do wiadomości. To tylko sport i to się zdarza. A więc bez względu na to, czy były to wyłącznie dwusetówki, czy też zdarzyłaby się w którymś trzysetowa walka, ma to znaczenie jedynie statystyczne. Bo ona po prostu zagrała bezbłędnie - dodała matka zawodniczki.

Z kolei kilka miesięcy temu w rozmowie z innym portalem Dorota Świątek wyjawiła, jak wyglądają jej relacje z córką. - Zawsze gratuluję córce wygranych tytułów, najczęściej drogą mailową. Natomiast kontakt jest mocno ograniczony. Iga często przebywa za granicą, ma bardzo napięty terminarz i wiele obowiązków. Jest pochłonięta swoimi sprawami zawodowymi - przyznała w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Teraz przed Igą Świątek pokazowy turniej reprezentacyjny United Cup. Rozpocznie się on 29 grudnia, a zakończy 7 stycznia. Dzień później rozpocznie się turniej WTA w Adelaidzie, a 14 stycznia wystartuje Australian Open.