Oto czarny koń Australian Open. Wystrzeliła z formą. Sabalenka bez szans

Za nami pokazowy turniej w Abu Zabi World Tennis League. Najlepsza okazała się drużyna Daniiła Miedwiediewa, Andrieja Rublowa, Mirry Andriejewej i Sofii Kenin. Ostatnia z tenisistek raz jeszcze pokazała, jak wielki drzemie w niej potencjał.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Amerykańska zawodniczka pokonała w finale Arynę Sabalenkę 6:4, a w deblu w parze z Andriejewą okazały się lepsze od duetu Sabalenka - Badosa 7:5. Do tego Sofia Kenin ograła w trakcie imprezy pokazowej w Emiratach m.in. Caroline Garcię w singlu, a w deblu mając u boku Andriejewą wygrały z parą Świątek - Garcia.

Występ Sofii Kenin w drużynie obok Mirry Andriejewej czy Daniła Miedwiediewa to nie przypadek, bo 25-latka urodziła się w Moskwie, a jej rodzice do dziś starają się, by pamiętała o korzeniach. Widać było, jak świetnie dogadywała się z Andriejewą na korcie.

Wielkie sukcesy, a potem zjazd

Czy to zapowiedź powrotu Kenin do najlepszych wyników sprzed kilku lat? W sezonie 2020 wygrała Australian Open, a w przełożonym na jesień Roland Garros doszła wtedy do finału, przegrywając dopiero z Igą Świątek. Tamten rok kończyła na czwartym miejscu na świecie, a organizacja WTA wybrała jej kandydaturę w kategorii "tenisistka roku 2020".

Następnie lata były dla niej mniej udane. Kolejne problemy zdrowotne (m.in. wyrostek robaczkowy, urazy kostki, koronawirus) wykluczyły Sofię Kenin z gry na pięć miesięcy, nie wystąpiła choćby na igrzyskach w Tokio 2021. Do tego doszły problemy trenersko-rodzinne. Cały świat obserwował, jak rozstaje się z ojcem-trenerem Aleksandrem Keninem, a potem znów z nim schodzi.

W jednym z wywiadów Sofia Kenin przyznała, że czuła się także zagubiona po sukcesach, jakie spotkały ją trzy lat temu. Potrzebowała czasu by "odnaleźć równowagę". Przez chwilę była także w związku Maxem Wendersem. Oficjalnie nigdy nie był jej trenerem, ale pomagał w poprzednich latach w treningach. Rozstali się po kilku miesiącach bez ujawnienia przyczyn.

W 2022 roku Wenders został zdyskwalifikowany na 12 lat przez organ odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w tenisie. Zarzuty dotyczyły ustawienia spotkań i fałszowania dowodów. Max Wenders to także były sparingpartner Łotyszki Jeleny Ostapenko, trener holenderskiej tenisistki Demi Schuurs czy współpracownik Anett Kontaveit, byłej wiceliderki rankingu WTA.

Ostatni sezon Sofia Kenin zaczynała na 280. pozycji na świecie. Wróciła do pracy z tatą, przy okazji dołączył do nich także Michael Joyce. Wcześniej szkolił m.in. Marię Szarapową, a jego doświadczenie okazało się bardzo cenne w odbudowaniu formy Amerykanki.

Krok po kroku Sofia Kenin wracała do osiągania lepszych wyników. W lutym Dausze pokonała Ludmiłę Samsonową (16. WTA), w marcu w Indian Wells przegrała z Jeleną Rybakiną po dwóch tie-breakach, w Miami doszła do trzeciej rundy, podobnie w Rzymie. W stolicy Włoch sprawiła wielką niespodziankę, gdy wyeliminowała w drugiej rundzie Arynę Sabalenkę.

Dwa razy pokonała Sabalenkę

Białorusinka przyleciała do Rzymu tuż po finale w Madrycie, gdzie pokonała Igę Świątek. Narzekała na przemęczenie, ale i tak był to wielki sukces Kenin. Nie wiadomo, czy inne zawodniczki na jej miejscu byłyby w stanie wykorzystać sprzyjające okoliczności i ograć Sabalenkę w tamtym spotkaniu.

Na Wimbledonie Sofia Kenin odpadła dopiero po meczu z Eliną Switoliną, późniejszą półfinalistką, która w ćwierćfinale w Londynie wyeliminowała później Igę Świątek. Latem w San Diego Kenin doszła do finału, przegrywając z Barborą Krejcikovą. Po US Open zaliczyła kolejny finał - tym razem w Guadalajarze, gdzie uległa swojej rodaczce Caroline Dolehide.

Świetne występy w drugiej części sezonu pozwoliły Sofii Kenin wrócić do TOP 40 na świecie. Dziś jest 33. w rankingu. Spotkania rozegrane w ramach pokazówki w Emiratach, w tym zwłaszcza kolejna wygrana nad Aryną Sabalenką, pokazują, że forma nie uleciała w okresie przygotowawczym.

- Turniej pokazowy to wartościowy element treningu przed nowym sezonem. W tej chwili jestem w dobrej formie i zdrowa, co powinno pomóc w przygotowaniach do kolejnych startów, których nie mogę się już doczekać - mówiła Sofia Kenin kilka dni temu na Bliskim Wschodzie.

25-letnia Amerykanka może być groźna podczas nachodzącego turnieju Australian Open. Impreza wielkoszlemowa rusza już 14 stycznia w Melbourne. Kenin z racji pozycji w rankingu prawdopodobnie nie będzie rozstawiona, bo przywilej ten dotyczy 32 zawodniczek.

Już w pierwszej rundzie będzie mogła trafić w Australii na najwyżej rozstawione Igę Świątek, Arynę Sabalenkę czy Coco Gauff. Zapewne wiele tenisistek z czołówki wolałoby jej uniknąć na początku turnieju. Kenin wie, jak grać na kortach Australian Open i będzie chciała potwierdzić, że jej forma idzie stale do góry.