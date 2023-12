Klasa mistrzyni. Sabalenka i Rybakina specjalnie wyróżnione przez Świątek

Już za dwa tygodnie wystartuje sezon 2024 na arenach tenisowych. Wiele wskazuje na to, że będzie on bardzo wyrównany w rywalizacji kobiet. Choć Iga Świątek jest liderką rankingu, to wysoki poziom prezentują też Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Polka odniosła się do rywalizacji z nimi w jednym z wywiadów. - To nic nie zmienia - wyznała.

3 Christinne Muschi / AP / AP/Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl/ Fernando Llano / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl