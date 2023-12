Afera z Sabalenką w roli głównej. Ukrainka mówi, jak było. "Wstrząsnęło mną to"

Im dłużej trwa wojna rosyjsko-ukraińska, tym bardziej organizacje sportowe z całego świata stają się pobłażliwe wobec agresorów. Najlepszy dowód na to dostaliśmy na początku grudnia - Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował wtedy, że rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mieli prawo wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Curenko wprost o meczu z Aryną Sabalenką. "Po tym wszystkim nie byłam w stanie wyjść na kort"

Tę decyzję MKOl w ostrych słowach krytykowała Łesia Curenko, która przyznała, że liczy na to, że... Rosjanie i Białorusini zachowają się honorowo. W jaki sposób? Ma nadzieję, że nie zdecydują się nie jechać na igrzyska olimpijskie. Taka postawa nie dziwi. Ukraińcy wielokrotnie wskazywali, że sukcesy sportowców z tych krajów są wykorzystywane w wojennej propagandzie.

Curenko w rozmowie z WP Sportowe Fakty wspominała historię z marca 2023 roku. Miała wtedy zagrać w 1/16 turnieju Indian Wells z Aryną Sabalenką. Zrezygnowała z gry w tym spotkaniu, a wszystko przez słowa, które usłyszała od władz WTA.

- To była trudna sytuacja, ale to był bardziej efekt nieprzyjemnej rozmowy z władzami cyklu WTA. Usłyszałam, że promowanie wojny to nic takiego. Że bez względu na poglądy polityczne nikt z tego cyklu nie wypadnie. Te słowa strasznie mną wstrząsnęły. Usłyszałam to zaledwie kilka minut przed meczem z Sabalenką. Po tym wszystkim nie byłam w stanie wyjść na kort. Miałam zresztą problemy zdrowotne po tym zdarzeniu - przyznaje.

W tej samej rozmowie Curenko przyznaje, że w zależności od decyzji, którą podejmie jej kraj - jest gotowa nie jechać na igrzyska olimpijskie w Paryżu. - Nasze kraje są w stanie wojny, a Ukraina walczy o utrzymanie swojej państwowości. Nie wyobrażam sobie, by w takiej sytuacji udawać, że nic się nie dzieje. Nie sądzę, by którykolwiek z naszych sportowców zgodził się na przebywanie w tej samej poczekalni z zawodnikami z Rosji czy Białorusi. O bezpośredniej rywalizacji nie wspominając - stwierdziła.

Zaznacza, że jeżeli taka decyzja zapadnie, to w porozumieniu z innymi ukraińskimi sportowcami. Czasu do zastanawiania się jest już naprawdę niewiele. Igrzyska olimpijskie rozpoczną się już w piątek 26 lipca 2024 roku.