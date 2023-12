Wszystko jasne. Świątek potwierdza. Chodzi o igrzyska olimpijskie

W 2024 r. tenisiści i tenisistki zawitają dwukrotnie na korty ziemne Rolanda Garrosa - przy okazji French Open wiosną, a potem, latem, w ramach igrzysk olimpijskich. Nie dziwi zatem stawianie Igi Świątek w roli faworytki obu imprez.

Świątek jasno na temat igrzysk

W 2024 r. Świątek będzie miała szansę czwarty raz w karierze i jednocześnie trzeci raz z rzędu wygrać wielkoszlemowy French Open. Nie ulega wątpliwości, że jest w obecnej stawce tenisistką, która najlepiej spisuje się na mączce. Dlatego też może być wymieniana jako jedna z głównych kandydatek do medalu olimpijskiego.

Występ na IO w Tokio był do zapomnienia. Raszynianka niespodziewanie odpadła już w drugiej rundzie. Po meczu dała upust emocjom. Siedziała zapłakana na swojej ławce na korcie. IO to inny rodzaj presji do udźwignięcia, inny ciężar gatunkowy. W ciągu trzech ostatnich lat Świątek stała się jednak dojrzalszą zawodniczką, silniejszą psychicznie. Polka nie ukrywa, że IO w Paryżu to jest jej główny cel na 2024 r., ale po drodze są inne imprezy, na których chce jak najlepiej wypaść.

- Oczywiście, to duży cel. Oczywiście będziemy mieli czas, aby o tym pomyśleć przed rozpoczęciem sezonu na mączce. Ale teraz myślę tylko o Australii i staram się nie wyprzedzać siebie, bo sezon jest długi i wiele może się wydarzyć - powiedziała Świątek, cytowana przez serwis tennisuptodate.com.

Świątek nie powinna mieć problemów z grą w olimpijskim turnieju. Jej miejsce w najlepszej 56 specjalnego rankingu Race To Paris, który zostanie zamknięty 10 czerwca, czyli po zakończeniu French Open, jest niezagrożone. Ale musi zagrać jeszcze jeden mecz w ramach Billie Jean King Cup w barwach reprezentacji Polski. Najbliższa taka okazja przypadnie w kwietniu. Jeśli nie wystąpi, to powinna dostać dziką kartę od ITF.

- Takie karty są zwykle przeznaczane właśnie dla tenisistów, którzy nie wypełnili wymogów, a należą do czołówki, albo dla tych z biedniejszych państw lub którzy pozostają np. w konflikcie z własną federacją tenisową i dlatego nie są wystawiani na igrzyska - tłumaczył w październiku Mariusz Fyrstenberg na kanale Dominika Senkowskiego "Program Tenisowy".

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach, 26 lipca-11 sierpnia 2024 r. Przed IO mamy trzy z czterech Wielkich Szlemów - Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Turniej na twardych kortach w Melbourne rozpocznie się w niedzielę 14 stycznia.