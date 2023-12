Iga Świątek się tego nie spodziewała. Fani "The Office" to docenią

Iga Świątek tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędza poza Polską. Tenisistka przygotowuje się do startu sezonu. W niedzielę zakończyła rywalizację podczas World Tennis League, a później wraz z najbliższymi zasiadła do wigilijnego stołu. W międzyczasie na jednym z profili związanych z tenisem pojawił się wpis, w którym przedstawiono naszą zawodniczkę jako jedną z bohaterem kultowego filmu świątecznego! Jej reakcję docenią fani serialu "The Office".

