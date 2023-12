Iga Świątek nie ma sobie równych. Śrubuje kolejny rekord. Brawo

Iga Świątek zanotowała kolejny kapitalny sezon. Wygrała aż sześć turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy, Roland Garros. W listopadzie po raz pierwszy w karierze triumfowała też w WTA Finals, a więc imprezie wieńczącej całoroczne zmagania. Tym samym została drugą Polką, której udało się tego dokonać - podobnym wyczynem może pochwalić się Agnieszka Radwańska (2015). I choć obecnie trwa przerwa od oficjalnych rozgrywek kobiecego tenisa, to 22-latka śrubuje kolejne rekordy.

Iga Świątek niezmiennie przewodzi w rankingu WTA

W poniedziałek 25 grudnia opublikowano najnowszy ranking WTA. Polka mogła mieć spore powody do radości w bożonarodzeniowy poranek. Po pierwsze, pozostała na pierwszym miejscu w zestawieniu z dorobkiem 9295 punktów. Tuż za jej plecami niezmiennie znajduje się Aryna Sabalenka - traci 245 punktów. Trzecia jest z kolei Coco Gauff. Jej strata wynosi jednak 2715 punktów.

Dla polskich kibiców ważne są również miejsca pozostałych rodaczek. Magda Linette już od kilku tygodni pozostaje na 24. lokacie. Stabilnie wygląda też sytuacja Magdaleny Fręch - 74. miejsce.

Ranking WTA (stan na 25 grudnia 2023 roku):

1. Iga Świątek - 9295 pkt

2. Aryna Sabalenka - 9050 pkt

3. Coco Gauff - 6580 pkt

4. Jelena Rybakina - 6365 pkt

5. Jessica Pegula - 5975 pkt

6. Ons Jabeur - 4195 pkt

7. Marketa Vondrousova - 4046 pkt

8. Karolina Muchova - 3650 pkt

9. Maria Sakkari - 3620 pkt

10. Barbora Krejcikova - 2880 pkt

...

24. Magda Linette - 1861 pkt

74. Magdalena Fręch - 897 pkt

197. Katarzyna Kawa - 385 pkt

359. Maja Chwalińska (+1) - 172 pkt

363. Martyna Kubka (-5) - 173 pkt

396. Weronika Falkowska (-2) - 154 pkt.

Świątek śrubuje kolejne rekordy. Legendy coraz bliżej

Pozostanie Świątek na czele rankingu to nie jedyna dobra informacja. Polka zbliżyła się do rywalek w klasyfikacji wszech czasów. W poniedziałek rozpoczęła 83. tydzień na prowadzeniu, co daje jej 10. miejsce na wspomnianej liście. Tym samym sukcesywnie skraca dystans do dziewiątej Lindsay Davenport - ta prowadziła przez 98 tygodni. Do najlepszych tenisistek w historii naszej zawodniczce brakuje jeszcze sporo. Na czele zestawienia znajduje się Steffi Graf - 377 tygodni.

TOP 10 wszech czasów pod względem liczby tygodni na prowadzeniu w rankingu WTA:

Steffi Graf - 377 tygodni Martina Navratilova - 332 tygodnie Serena Williams - 319 tygodni Chris Evert - 260 tygodni Martina Hingis - 209 tygodni Monica Seles - 178 tygodni Ashleigh Barty - 121 tygodni Justine Henin - 117 tygodni Lindsay Davenport - 98 tygodni Iga Świątek - 83 tygodnie.

W ostatnich dniach Świątek wzięła udział w jednym z pokazowych turniejów - World Tennis League. Jej drużyna, Hawks, nie poradziła sobie jednak najlepiej i nie dostała się do finału imprezy.

Polka nie będzie miała czasu na odpoczynek. Już 29 grudnia wystartuje United Cup, w którym zagrają też Biało-Czerwoni w składzie właśnie ze Świątek czy Hubertem Hurkaczem. Pierwszy mecz rozegrają już dzień później, a ich rywalem będzie Brazylia. Następnie zmierzą się z Hiszpanią. Rok temu kadra dotarła do półfinału, gdzie uległa USA, późniejszym triumfatorom.