Polak dostał propozycję ustawienia meczu. Tyle mu oferowali

"Match-fixing", a więc proceder ustawiania meczów to coraz większy problem w świecie tenisa. Wielu zawodników woli sprzedać własne spotkanie, zamiast skupić się na grze. Do nielegalnych działań dochodzi głównie w turniejach niższej rangi. Na własnej skórze przekonał się o tym nasz rodak, Filip Peliwo. Polak ujawnił w rozmowie z TVP Sport, że i on otrzymał propozycję ustawienia spotkania.

Screen z https://www.instagram.com/filippeliwo/