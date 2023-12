"Rosjanie" najlepsi w World Tennis League. Sensacja w meczu Sabalenki

Drużyna Hawks, w której występowali w World Tennis League Iga Świątek i Hubert Hurkacz, zakończyła grupową World Tennis League w Abu Zabi na ostatnim, czwartym miejscu. W niedzielnym finale mogliśmy za to oglądać "rosyjski" Team Eagles, w barwach którego wystąpili Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow, Sofia Kenin oraz Mirra Andriejewa, a także międzynarodowy Team Kites z Białorusinką Aryną Sabalenką, Hiszpanką Paulą Badosą, Bułgarem Grigorem Dimitrowem, Grekiem Stefanosem Tsitsipasem i Południowoafrykańczykiem Lloydem Harrisem.

"Rosjanie" najlepsi w World Tennis League. Dwie porażki Sabalenki w finale

W wielkim finale organizatorzy zaczęli od trzech meczów gry podwójnej, a na koniec zostawili sobie oba single, które miały decydować o zwycięstwie w całym turnieju.

Wszystko zaczęło się od miksta, gdzie zobaczyliśmy parę w sporcie i nie tylko, czyli Stefanosa Tsitsipasa i Paulę Badosę, a także rosyjski duet Mirra Andriejewa - Daniił Miedwiediew. Choć w całym spotkaniu było łącznie dziewięć break pointów, wszystkie dla Rosjan, ale w tych decydujących momentach Badosa i Tsitsipas doskonale wytrzymywali ciśnienie.

W tie-breaku Andriejewa i Miedwiediew prowadzili już 3:1, 4:3 i 5:4, ale trzy ostatnie punkty padły łupem "Tsitsidosy". Grek i Hiszpanka zwyciężyli 7:5, a w całym secie 7:6 i to Kites po pierwszym meczu objęli prowadzenie.

Andriejewa Badosie zdołała się jednak zrewanżować w deblu kobiet. Andriejewa występowała w nim Sofią Kenin, a Paula Badosa z Aryną Sabalenką. To spotkanie miało już jednak zupełnie inny przebieg, bo szybkie przełamanie Badosy i Sabalenki pozwoliło im prowadzić najpierw 4:1, a następnie 5:2.

Wówczas jednak gra hiszpańsko-białoruskiego duetu się zatrzymała. Efekt był zatrważający - Andriejewa i Kenin wygrały pięć gemów z rzędu i całego seta 7:5. Po tym spotkaniu minimalnie wygrywali Eagles - 13:12.

Wielu emocji nie było w męskim deblu. Rosjanie z Eagles - Daniił Miedwiediew i Andriej Rublow pewnie pokonali Grigora Dimitrowa i Lloyda Harrisa 6:3. Początek spotkania był wprawdzie wyrównany, ale od remisu 3:3 tenisistom z Rosji potrzeba było jednego jedynego w meczu break pointa by przełamać przeciwników i wygrać 6:3. Eagles w ten sposób powiększyli przewagę do czterech gemów - 19:15.

Kites mieli nadzieję, że część tych strat odrobi w singlu Aryna Sabalenka. Druga tenisistka świata mierzyła się bowiem ze znacznie niżej notowaną Sofią Kenin. Tymczasem w tej rywalizacji doszło do prawdziwej sensacji, bo Kenin, która w zeszłym sezonie mozolnie wracała do czołowej "40" rankingu WTA (obecnie jest 33.) zaskoczyła Białorusinkę.

Kenin pokazała w tym spotkaniu znakomitą formę przy własnym serwisie - w całym secie nie tylko nie pozwoliła Sabalence na ani jedno przełamanie, co nawet na ani jedną równowagę czy break pointa. W ten sposób Amerykanka rosyjskiego pochodzenia musiała tylko czekać na szansę przy serwisie przeciwniczki i tej się doczekała przy stanie 3:2, wykorzystując już pierwszego w meczu break pointa. Ostatecznie Kenin sensacyjnie wygrała 6:4, dzięki czemu Eagles prowadzili już różnicą sześciu gemów 25:19.

Po zwycięstwie Kenin nad Sabalenką stało się już praktycznie jasne, że to Eagles wygrają tegoroczną World Tennis League. Andriej Rublow mierzył się jeszcze z Grigorem Dimitrowem. Według zasad WTF w razie zwycięstwa Dimitrowa miał on jeszcze szansę doprowadzić do shoot-outu, ale było to jednak bardzo trudne. Bo choć Dimitrow zwyciężył pewnie 6:3, to wynik 28:25 dla Eagles oznaczał, że Bułgar musiał jeszcze wygrać trzy gemy z rzędu. Wygrał jednego, w drugim lepszy okazał się Rublow i w ten sposób Rosjanin zapewnił wygraną Eagles.

Ostatecznie Team Eagles, w którym wystąpili Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow, Sofia Kenin i Mirra Andriejewa, pokonał w finale Team Kites 29:26 i zwyciężył w World Tennis League 2023 w Abu Zabi.