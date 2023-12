Świątek pokazała światu, że jest lepsza, niż zakładano. Brawo, brawo

W sobotę Iga Świątek zakończyła zmagania w towarzyskim turniejowym World League Tennis w Abu Zabi. Zespół Hawks, w którym występowali Świątek i Hubert Hurkacz, nie awansował do niedzielnego finału po trzech dniach zmagań. - Fajnie się grało i cieszę się, że mogłam zagrać kilka sparingów. Cieszę się też, że będę miała teraz kilka dni wolnego, bo czuję w nogach ostatnie tygodnie - powiedziała Polka po ostatnim meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Aryna Sabalenka i Iga Świątek nie muszą być przyjaciółkami". Romer o charakterze i kontrowersjach wokół rywalki Igi Świątek

Świątek ma za sobą kolejny rok pełen sukcesów. 22-latka rozpoczęła i zakończy 2023 rok, jako numer jeden rankingu WTA, a po drodze wygrała sześć turniejów - w Dosze, Stuttgarcie, Rolanda Garrosa, Warszawie, Pekinie i WTA Finals w Cancun. Grała jeszcze w finałach w Dubaju i Madrycie, ale tam musiała uznać wyższość rywalek.

Iga Świątek grała skuteczniej przy własnym serwisie niż przed rokiem

Najbardziej krytyczny moment w grze 22-latki przyszedł we wrześniu, gdy odpadła w czwartej rundzie US Open i w ćwierćfinale turnieju w Tokio. Wtedy pojawiło się wiele głosów podważających sztab tenisistki oraz niektóre z elementów jej gry. Eksperci po przegranej z Jeleną Ostapenko w US Open głównie skupiali się na serwisie Świątek. - Uważam, że największą różnicą w grze Igi w tym sezonie jest to, że jest dość bezbronna, gdy musi trafić drugie podanie. W tym roku ofensywnie usposobione rywalki łatwo ją atakują w takich sytuacjach - wskazywał Renan Nabeshima z brazylijskiego "Globo" w tekście Dominika Senkowskiego ze Sport.pl.

W Pekinie i Cancun Świątek serwowała o wiele lepiej, a statystyka pokazuje, że przy własnym podaniu zdobyła więcej punktów na przestrzeni całego sezonu niż w 2022 roku. "Iga Świątek wygrywała po swoim serwisie (1. i 2. łącznie) w 2023 64,6 proc. pkt. Dało to Polce 1. miejsce w WTA Tour (min. 20 meczów). Jest to także wynik dużo lepszy niż Iga miała w 2022: 60,8 proc." - poinformował profil - Statystyki & Info Tenisowe.

Po zmaganiach w Abu Zabi Iga Świątek będzie miała kilka dni wolnego, ale już niedługo wróci na korty. Pod koniec roku weźmie udział w turnieju reprezentacyjnym United Cup, który rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 7 stycznia. Transmisję tych zawodów przeprowadzi Polsat. Będzie to jedyny sprawdzian Polki przed zbliżającym się wielkoszlemowym Australian Open. Początek tego turnieju zaplanowano na 14 stycznia.