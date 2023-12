Rywalka Igi Świątek poruszyła temat tabu w kobiecym tenisie. "Dziękuję za szczerość"

18. dziś tenisistka świata Daria Kasatkina prowadzi wraz ze swoją dziewczyną Natalią Zabiiako (to łyżwiarka figurowa startująca w parach sportowych) kanał na YouTubie, gdzie pokazują, jak wygląda tenisowe życie. Tłumaczą zasady panujące na turniejach, odkrywają tajemnice poszczególnych imprez.

Daria Kasatkina opowiedziała na swoim kanale o okresie

W najnowszym odcinku Kasatkina zabrała głos w sprawie menstruacji. Opowiedziała, jak tenisistki radzą sobie w sytuacji, gdy muszą w tym czasie rozgrywać mecz lub odbywać trening.

- Radzenie sobie z okresem nigdy nie jest łatwe, zarówno na korcie, jak i w życiu codziennym. Ale w końcu, z biegiem lat, wraz z doświadczeniem przyzwyczajasz się do tego. Stopniowo dostosowujesz się. A twoje ciało jako zawodniczki staje się silniejsze, więc lepiej radzisz sobie w takie dni. Oczywiście, jest to szczególnie wymagające np. wtedy, gdy gramy w gorącym klimacie, a pogoda dodatkowo przeszkadza - powiedziała Rosjanka.

Kasatkina przyznała, że najgorzej jest oczywiście wówczas, gdy musi rozegrać mecz. - W dni zarezerwowane na treningi można mniej pracować, intensywność jest dużo mniejsza. Ale jeśli mówimy o spotkaniach WTA czy Wielkiego Szlema, to traktuję to jak test, który muszę zdać - mówi.

I dodaje: "Niestety ciągle musimy sobie z tym radzić, ale tak jest u wszystkich tenisistek, więc wszystko jest sprawiedliwe. Jednego dnia jesteś w niekorzystnej sytuacji, a następnego twoja rywalka. Ostatecznie uważam, że jest to trudne, ale trzeba to przejść. I, tak jak powiedziałam, przyzwyczajasz się do tego, podobnie jak twoje ciało".

Ważne słowa Igi Świątek i jej psycholożki

To kolejna wypowiedź na temat menstruacji w ostatnich latach ze strony przedstawicielek kobiecego tenisa. Najgłośniej wybrzmiały słowa Igi Świątek, gdy po meczu z Marią Sakkari na turnieju WTA Finals 2021 w Guadalajarze opowiadała, z czego wynikał jej słabszy występ: "Ciężko o tym mówić, bo wiem, że w sporcie nie zdarza się to często. Ale PMS naprawdę uderzył mnie tego dnia. Mówię to każdej młodej dziewczynie, która nie wie, co się dzieje. Nie martw się, to normalne".

Rok później to rywalka Igi Świątek wskazywała, jak okres przeszkodził jej w lepszym występie. Chinka Zheng Qinwien po przegranej z Polką w czwartej rundzie Roland Garros mówiła: "To był trudny dzień. Próbowałam walczyć, ale bardzo mnie bolało. Miałam problem z brzuchem. Ból brzucha z powodu okresu był zbyt duży. To kwestia kobiecych spraw. Zawsze bardzo źle się czuję pierwszego dnia okresu, bardzo mnie boli. Chciałabym być mężczyzną na korcie".

Na temat menstruacji głos zabrała także Daria Abramowicz, psycholożka Igi Świątek. W marcu w ramach cyklu Gazeta.pl #okreswmoimżyciu wskazywała, jak można pomóc zawodniczkom. - Normalizować ten temat. Akceptować, a jednocześnie edukować, że cykl menstruacyjny ma znaczenie w kontekście wykonania sportowego. Coraz więcej zawodniczek otwarcie o tym mówi, jednak rolą opinii publicznej - na przykład dziennikarzy - jest opisywać ten aspekt rzetelnie, bez stereotypowego kontekstu w stylu "ma okres, więc ponoszą ją emocje" - mówiła Abramowicz.

Zmiany na Wimbledonie

Zmienia się także podejście władz tenisa. W tym roku organizatorzy Wimbledonu postanowili, że rygor korzystania z wyłącznie białych ubrań będzie osłabiony. Daria Kasatkina mówiła wtedy: "Wszystkie dziewczyny naprawdę cieszą się z powodu tej decyzji".

- Na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie kobiet i zapewniamy graczom wszystko, czego potrzebują. Zdrowie i samopoczucie zawodników stawiamy na pierwszym miejscu. W 2019 roku zmieniliśmy zasady dotyczące ubioru, aby gracze mogli nosić homologowane rajstopy i spodenki kompresyjne do połowy uda. Jeśli ktoś chce nosić inne ubranie pod białym strojem, ma do tego prawo - informowali organizatorzy Wimbledonu, cytowani przez BBC.

Na problem białych strojów brytyjska tenisistka Heather Watson zwracała uwagę już w 2015 roku. Była jedną z pierwszych w tenisie, która zdecydowała się wypowiedzieć na temat menstruacji. Po porażce w tamtym sezonie w Australian Open tłumaczyła wynik właśnie bólem menstruacyjnym.

- To, co powiedziała Heather, sprawia, że wreszcie ruszy dyskusja w świecie tenisa. Myślę, że łatwiej będzie o tym rozmawiać, to przełomowe - komentowała wówczas była tenisistka, dziś prezenterka telewizyjna Annabel Croft.

Tabu jednak nadal istnieje, a późniejsze wypowiedzi Igi Świątek i dziś Darii Kasatkiny stanowią wyjątek. Raz jeszcze Daria Abramowicz: "Czasami wpływ na obniżony występ ma uraz, czasami błąd w planowaniu czy realizacji taktyki, czasami objawy PMS (zespołu napięcia przedmiesiączkowego - red.). Żaden z czynników nie jest bardziej ani mniej ważny. W mojej ocenie to właśnie stereotypy i uprzedzenia niestety najczęściej powodują, że zawodniczki decydują się na pomijanie tego ostatniego aspektu. Dlatego tym cenniejsze, gdy mówią o tym wprost, potencjalnie akceptując krytykę opinii publicznej, na którą się narażają".

Z tego punktu widzenia na pewno cenne mogą być komentarze, które subskrybenci kanału Darii Kasatkiny zostawili pod ostatnim filmem. "Dziękuję za twoją szczerość, jest dla mnie bardzo ważna", "Niezwykle autentyczny odcinek pełen ważnych informacji", "Czytam komentarze i jestem po prostu zachwycona. Ludzie okazują wsparcie z całego świata. Martwią się, wspierają, podziwiają. To przykład globalizacji zdrowego rozsądku" - czytamy.

Daria Kasatkina to także ważna postać dla środowisk LGBT. Została wyróżniona tytułem "Bohaterki roku 2023" przez organizację Outsports. - Dziś Daria jest nadal bardzo ważną postacią dla środowiska LGBT, a przy tym utrzymuje się w czołówce kobiecego tenisa (obecnie jest 18. w rankingu - przyp.red). Jakby tego było mało, 26-latka często znajdowała się na pierwszej linii frontu działań na rzecz LGBT w momencie, gdy rosyjscy politycy próbują sprowadzić kraj z powrotem do średniowiecza - napisano w uzasadnieniu.