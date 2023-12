Iga Świątek złożyła kibicom życzenia. Aż ślinka cieknie

Iga Świątek w sobotę zakończyła zmagania na turnieju World Tennis League. Tego dnia najpierw razem z Caroline Garcią pokonała duet Aryna Sabalenka - Paola Badosa, a następnie przegrała w singlowym starciu ze wspomnianą Białorusinką. - Mam wrażenie, że obie zagrałyśmy treningowo, bo grałyśmy trochę inaczej niż podczas ostatnich meczów - powiedziała po meczu Sabalenką.

Iga Świątek złożyła fanom życzenia świąteczne. Nie zapomniała o koledze z kortu

Drużyna Igi Świątek i Huberta Hurkacza, czyli Team Hawks zajęła ostatnie miejsce w grupie i odpadła z dalszego udziału w turnieju. W sobotni wieczór po zakończeniu wszystkich meczów liderka rankingu WTA złożyła fanom życzenia z okazji zbliżających się świąt. Nie zapomniała również o koledze z kortu Casperze Ruudzie, który w piątek obchodził urodziny.

"Świetnie było tak zakończyć preseason. Dzięki za ostatnich kilka dni i za wsparcie, a Tobie Casper jeszcze raz życzę wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin. Na koniec...chcę życzyć Wam dobrych Świąt. I smacznej sałatki. I pierogów. I barszczu. I wszystkiego" - napisała na Twitterze.

Teraz Iga Świątek będzie miała kilka dni wolnego, ale już niedługo wróci na korty. Pod koniec roku weźmie udział w turnieju reprezentacyjnym United Cup, który rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 7 stycznia. W minionym sezonie nasza kadra dotarła tam aż do półfinału, ulegając Stanom Zjednoczonym, czyli późniejszym triumfatorom. Transmisję tych zawodów przeprowadzi Polsat. Będzie to jedyny sprawdzian Polki przed zbliżającym się wielkoszlemowym Australian Open. Początek tego turnieju zaplanowano na 14 stycznia.