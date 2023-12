Świątek pokazała klasę! Sabalenka była wtedy bez szans [WIDEO]

Drużyna Świątek (Hawks) walczyła dzisiaj o awans do finału World Tennis League. Jednym z najważniejszych meczów, który decydował o szansach na dalszą grę w turnieju było spotkanie Igi Świątek z Aryną Sabalenką. Zapowiadało się na hit i kibice go otrzymali, mimo że mecze WTL mają tylko po jednym secie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Iga Świątek pięknie to rozegrała. Sabalenka poleciała w drugą stronę

Obie zawodniczki zagrały, jakby nie był to mecz towarzyski, a set na turnieju wielkoszlemowym. Iga Świątek i Aryna Sabalenka cały czas szły łeb w łeb i na zmianę wygrywały gemy. Obie prezentowały też tenis na najwyższym poziomie - i to już od samego początku. W akcji, która decydowała o pierwszym wygranym gemie Świątek, tenisistka doskonale zmyliła swoją rywalkę, która spodziewała się uderzenia w zupełnie innym kierunku. Sabalenka tam pobiegła, a Iga mocnym uderzeniem zapewniła sobie wygraną.

Ostatecznie jednak to Białorusinka dała radę zwyciężyć w całym spotkaniu. Przy wyniku 5:4 doprowadziła do prowadzenia 40:0, co oznaczało aż cztery piłki meczowe. Jedną z nich wykorzystała i zasłużenie wygrała cały mecz 6:4.

Ta porażka nie przekreślała jeszcze szans drużyny Hawks na awans do finału, ale to zadanie stało się już bardzo trudne, bo zależało od odpowiedniego wyniku meczu Ruud - Dimitrow. Norweg zwyciężył 6:4, ale to i tak nie wystarczyło do awansu. Tym samym zespół Igi Świątek i Huberta Hurkacza, mimo że ostatecznie wygrał rywalizację z Kites 20:19, to nie awansował dalej i zajął ostatnie miejsce w grupie. W finale zmierzą się ekipy Kites oraz Eagles.