Stanowcze słowa Świątek po meczu z Sabalenką. "To byłoby błędem"

W sobotę Iga Świątek wróciła do rywalizacji w World Tennis League. Najpierw wraz z Caroline Garcią pokonała Arynę Sabalenkę i Paulę Badosę 6:3. Następnie Polka ponownie zmierzyła się z Białorusinką, ale tym razem w starciu singlowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Iga Świątek zabrała głos po meczu z Aryną Sabalenką

Początkowo spotkanie było bardzo wyrównane i obie tenisistki wygrywały własne podania. Przełom nastąpił w 10 gemie. Wówczas Sabalenka przełamała Świątek i ostatecznie wygrała 6:4. Po meczu Polka zabrała głos.

- To był ostatni dzień mojego okresu przygotowawczego, więc mogę go podsumować na 5+. Mam wrażenie, że obie zagrałyśmy treningowo, bo grałyśmy trochę inaczej niż podczas ostatnich meczów. Byłyśmy trochę bardziej rozluźnione i niewiele było długich akcji. Fajnie się grało i cieszę się, że mogłam zagrać kilka sparingów. Cieszę się też, że będę miała teraz kilka dni wolnego, bo czuję w nogach ostatnie tygodnie - powiedziała Polka.

Turniej World Tennis League odbywa się na innych zasadach. Tenisiści tworzą cztery zespoły i w meczach rozgrywany jest tylko jeden set. Starcia drużyn złożone są z dwóch spotkań kobiet, dwóch mężczyzn i miksta. Świątek została zapytana, czy takie zmiany powinny zostać wprowadzone również w turniejach wyższej rangi, aby przyciągnąć uwagę młodszych kibiców.

- Uważam, że nasz sport jest piękny i wiąże się z ogromną tradycją i uciekanie od tego byłoby błędem. Zawsze pracuję nad fizycznością, więc skracanie meczów byłoby rzeczą, która nie do końca by mi pasowała. Tenis zawsze był sportem tradycyjnym i nie zmieniałabym dużo. Myślę, że warto by było, aby turnieje pomyślały o zorganizowaniu jakichś eventów. Takie poboczne rzeczy można dopracować, ale na samym korcie podoba mi się, jak nasz sport wygląda - dodała.

Ostatecznie Team Hawks, czyli zespół Igi Świątek i Huberta Hurkacza zajął ostatnie miejsce w grupie i tym samym odpadł z turnieju. Polkę czeka teraz rywalizacja w United Cup, który rozpocznie się 29 grudnia. Będzie to ostatni sprawdzian przed styczniowym Australian Open.