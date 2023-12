Tak wygląda końcowa tabela WTL. Złe wieści dla Hurkacza i Świątek [TABELA]

W sobotę odbyły się kolejne mecze World Tennis League. I znów mogliśmy oglądać w akcji Igę Świątek. Liderka rankingu WTA najpierw wraz z Caroline Garcią zmierzyła się z Aryną Sabalenką i Paulą Badosą. Polsko-francuski duet nie dał szans rywalkom i pewnie wygrał 6:3. Następnie Świątek ponownie zagrała z Białorusinką, ale tym razem w singlowym starciu.

Wyniki nie ułożyły się po myśli Świątek i Hurkacza. Polski zespół odpada z World Tennis League

Niestety w tym spotkaniu lepsza okazała się Białorusinka, która wygrała 6:4. Przez to Team Hawks, czyli zespół Świątek i Hurkacza potrzebował cudu, aby awansować do finału turnieju. Jedynym ratunkiem była wygrana Caspera Ruuda z Grigorem Dimitrowem 7:6 po dogrywce.

Spotkanie to rozpoczęło się o godzinie 17:15. Niestety nie ułożyło się po myśli Team Hawks. Norweg wygrał je ostatecznie 6:4. Taki wynik spowodował, że Świątek i Hurkacz pożegnali się z dalszym udziałem w zawodach. Starcie polskiej drużyny z Team Kites zakończyło się zwycięstwem tych pierwszych 20:19. Przez to Team Hawks zakończyło zmagania na ostatnim miejscu z dorobkiem 72 punktów. O trzy punkty wyprzedziły go trzeci Team Falcons i drugi Team Eagles. Pierwsze miejsce zajął Team Kites z dorobkiem 79 punktów.

Tabela grupowa World Tennis League

Team Kites bilans 79:72; punkty 79 Team Eagles 75:73; 75 pkt Team Falcons 75:79; 75 pkt Team Hawks 72:77; 72 pkt

Tym samym w finale zagrają Team Kites (A. Sabalenka, P. Badosa, S. Tsitsipas, G. Dimitrow, L. Harris) oraz Team Eagles (D. Miedwiediew, A. Rublow, S. Kenin, M. Andriejewa). Iga Świątek z kolei wróci na korty podczas turnieju United Cup, który rozpocznie się w piątek 29 grudnia. Będzie to jej ostatni sprawdzian przed styczniowym Australian Open.