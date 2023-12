Porażka drużyny Hurkacza i Świątek. To koniec

Drużyna Hawks, w której występowali Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Casper Ruud oraz Caroline Garcia, przegrała dwa poprzednie spotkania po dogrywkach, w związku z czym mimo tych porażek w sobotę wciąż miała szanse na awans do finału. Margines błędu miała jednak minimalny, bo musiała zdobyć 24 punkty w zaledwie czterech meczach, gdyż ostatniego dnia fazy grupowej zrezygnowano z rozgrywania mikstów.

Zespół Świątek i Hurkacza wygrał po raz pierwszy, ale pożegnał się z World Tennis League

To zadanie już po pierwszym spotkaniu stało się "mission impossible". Tym spotkaniem był męski debel, w którym Hubert Hurkacz i Casper Ruud przegrali z Bułgarem Grigorem Dimitrowem oraz reprezentantem RPA Lloydem Harrisem 4:6.

Polak i Norweg nie mieli w tym spotkaniu ani jednego prowadzenia, przez cały czas musieli gonić rywali. I dwukrotnie mieli stratę przełamania - rywale dwukrotnie przełamywali bowiem serwis Huberta Hurkacza. Przy stanie 2:4 Hurkacz i Ruud zdołali błyskawicznie uzyskać przełamanie powrotne, ale decydujące przełamanie już zakończyło tę rywalizację. W ostatnim gemie Dimitrow i Harris szybko wywalczyli prowadzenie 40:0 i cztery piłki meczowe, wykorzystując trzecią z nich.

Następnie doszło do rywalizacji w deblu kobiet. Iga Świątek i Francuzka Caroline Garcia zmierzyły się z Białorusinką Aryną Sabalenką i Hiszpanką Paulą Badosą, wygrywając to spotkanie 6:3.

Mecz ten był bardzo ciekawy, szczególnie że ani jedne, ani drugie nie radziły sobie dobrze w swoich gemach serwisowych. W pewnym momencie nastąpiły nawet cztery kolejne przełamania, ale w decydującym momencie to Polka i Francuzka były skuteczniejsze, wygrywając cztery gemy z rzędu od stanu 2:3.

W dalszej kolejności przyszedł czas na hit nad hitami, jakim było starcie dwóch najlepszych tenisistek świata - Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Spotkanie to było towarzyskim tylko z nazwy, bo obie zaprezentowały bardzo wysoki poziom.

Zarówno Świątek, jak i Sabalenka przez długi czas wygrywały swoje podanie, choć przy stanie 1:1 Polka miała nawet trzy kolejne break pointy, które w świetnym stylu obroniła Sabalenka. Białorusinka na swoje szanse musiała czekać aż do prowadzenia 5:4, ale wtedy miała możliwość wygrać całe spotkanie. Znakomitymi zagraniami sprawiła, że zrobiło się 0:40, co oznaczało cztery piłki meczowe. Sabalenka wykorzystała drugą z nich, by ostatecznie pokonać Świątek 6:4.

Po tym spotkaniu zespół Polaków potrzebował cudu. Wg matematycznych wyliczeń trzeba mu było wygranej Caspera Ruuda z Grigorem Dimitrowem 7:6 i przy remisie w rywalizacji Hawks - Kites wygranej dogrywki, nagradzanej trzema punktami. Tymczasem Norweg faktycznie wygrał, ale 6:4, wykorzystując jedyne przełamanie uzyskane w ostatnim, dziesiątym gemie.

Podsumowując, Team Hawks, w którym grali Iga Świątek i Hubert Hurkacz, wygrał pierwszy mecz na World Tennis League, pokonując Team Kites 20:19. To jednak okazało się za mało, by awansować do niedzielnego finału turnieju w Abu Zabi. Team Hawks z 72 punktami zajął ostatnie miejsce w tej rywalizacji. W finale zagrają Team Kites (A. Sabalenka, P. Badosa, S. Tsitsipas, G. Dimitrow, L. Harris) oraz Team Eagles (D. Miedwiediew, A. Rublow, S. Kenin, M. Andriejewa).