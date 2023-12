Od czwartku w Abu Zabi rozgrywany jest towarzyski turniej pokazowy World Tennis League, w którym rywalizują cztery drużyny złożone z najlepszych tenisistów i tenisistek świata. W zawodach nie zabrakło Jeleny Rybakiny (WTA 4.), która dotychczas rozegrała po dwa pojedynki singlowe i deblowe. 24-letnia Kazaszka występuje w drużynie Falcons, w której skład poza nią wchodzą: Sorana Cirstea, Taylor Fritz i Sumit Nagal.

Rybakina w swoim pierwszym starciu gry pojedynczej przegrała z Igą Świątek (WTA 1.) 6:4. Chwilę później zrewanżowała się Polce w super tie-breaku, pokonując ją 10:8. W drugim meczu spotkała się z Aryną Sabalenką (WTA 2.). Białorusinka wygrała 7:6(2) i doprowadziła do super tie-breaku. W decydującym pojedynku Sabalenka utrzymała swoją świetną dyspozycję i ograła swoją rywalkę 10:6.

Elena Rybakina bawi się na koncercie 50 Centa

W międzyczasie Rybakina miała trochę wolnego czasu i postanowiła spędzić go ze swoją siostrą, Anną. Razem wybrały się na koncert. Do Abu Zabi zawitał słynny raper, 50 Cent, znany między innymi z utworów "In Da Club" oraz "Candy Shop". Tenisistka oraz jej siostra z bliska mogły podziwiać wielkie show.

Tuż po koncercie Anna opublikowała w swojej relacji na Instagramie nagrania z koncertu, na których było widać, jak znakomicie się bawią. Sądząc po tym, co na Instagramie pokazały, koncert dziewczynom się podobał: tańczyły energicznie i śpiewały razem z raperem. Film z koncertu spodobał się portalom zajmującym się tenisem, które na swoich kontach udostępniały go.

W sobotę, 23 grudnia dziennikarka Canal+ Sport, Joanna Sakowicz-Kostecka poinformowała, że Rybakina zakończyła już swoje występy w World Tennis League. Powodem wycofania się z turnieju jest przeziębienie.