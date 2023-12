Świątek zaczęła mówić o Osace i Nadalu. Co za słowa

Iga Świątek aktualnie przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie rywalizuje w World Tennis League. To etap przygotowań do nadchodzącego Australian Open, gdzie największymi gwiazdami obok liderki rankingu będą zawodnicy powracający do gry. Wśród nich są m.in. Naomi Osaka i Rafael Nadal, czyli postacie bliskie 22-latce, która skomentowała ich powrót do rywalizacji. - Rafa jest dla mnie ogromną inspiracją, mam nadzieję, że będzie dobrze grał - wspomniała.

3 screen: https://twitter.com/ReemAbulleil/status/1738150962894684432 Otwórz galerię Na Gazeta.pl