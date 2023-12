Jennifer Lopez naśladuje Świątek. Hit! To zdjęcie mówi wszystko

W końcówce minionego sezonu Iga Świątek zwyciężyła WTA Finals, pokonując w finale Jessicę Pegulę 6:1, 6:0. Dzięki temu 22-latka wróciła na fotel liderki światowego rankingu, z którego kilka tygodni wcześniej zepchnęła ją Aryna Sabalenka. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań, dokładnie 27 października w Cancun odbyła się uroczystość z udziałem wszystkich zawodniczek. Show jak zwykle skradła Świątek.

Jennifer Lopez pokazała się w czerwonej sukience. Identyczny model założyła Świątek

Polka założyła długą, dopasowaną sukienkę w czerwonym kolorze z odkrytymi plecami, która znacząco wyróżniała się na tle kompozycji innych tenisistek. Wszystkie z nich postawiły na egzemplarze w jasnych barwach. Dlaczego Iga Świątek zdecydowała się odróżnić od reszty? - Za tą sytuacją nie stoi żadna wielka historia. Wybrałam tę sukienkę kilka miesięcy temu. Dopiero później WTA przysłało nam maila, że powinnyśmy ubrać się na biało. Pomyślałam: "Serio?" Przecież nie wychodzę za mąż" - wyjaśniła tenisistka.

Według portalu WP SportoweFakty za czerwoną sukienkę Igi Świątek należy zapłacić około 7-8 tys. złotych. - Spytałyśmy, czy nie możemy obejść tego wymogu. Kilka godzin później otrzymałyśmy maila, że nie ma problemu i możemy ubrać się w to, co tylko chcemy. Nie wiem, czy wszystkie zawodniczki to zauważyły, nie rozmawiałam z nimi na ten temat - dodała Świątek ws. charakterystycznej stylizacji.

Sukienka pierwszej rakiety świata najwyraźniej bardzo spodobała się Jennifer Lopez. Kilka dni temu w mediach społecznościowych amerykańskiej gwiazdy pojawiło się zdjęcie, na którym 54-latka pozowała w niemal identycznym modelu.

Porównanie obu kompozycji opublikował profiluThe Tennis Letter na platformie X (wcześniej Twitter). "Jennifer Lopez w czerwonej sukience Igi Świątek. Iga w erze influencerów" - czytamy w żartobliwym wpisie.

Obecnie Iga Świątek rozpoczęła nowy sezon od pokazowego turnieju World Tennis League, w którym rywalizują najlepsi tenisiści i tenisistki na świecie. Następnie 22-latkę czekają rozgrywki United Cup.