To dlatego Djoković jest nielubiany? Były gwiazdor: Chciał być jak Federer i Nadal

Jo-Wilfried Tsonga był gościem podcastu "Generation Do It Yourself" w mediach społecznościowych. Francuz rok temu zakończył karierę. Wygrał 18 turniejów, najwyżej był na piątym miejscu na świecie (luty 2012). Jego największe sukcesy to m.in. finał Australian Open 2008 oraz półfinały Roland Garros (2013 i 2015) i Wimbledonu (2011, 2012).

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

Tsonga o Djokoviciu

Tsonga przez lata należał do czołówki męskiego tenisa. Prowadzący program zapytał go, jak postrzega Novaka Djokovicia i dlaczego Serb wywołuje tyle skrajnych emocji w tenisowym środowisku. Były francuski tenisista przyznał, że ma wyrobione zdanie na ten temat.

- Teraz Novak pozostaje sobą, jest absolutnie szczery i chociaż krążą o nim sprzeczne opinie, to wielu go ceni. Dziś robi coś nie po to, żeby go doceniono, ale dlatego, że tego chce. Myślę, że będąc sobą, można na tym więcej zyskać - powiedział Jo-Wilfried Tsonga.

I dodał: - Przez pewien czas Novak Djoković chciał być Rogerem Federerem lub Rafaelem Nadalem. Zapragnął pozbyć się wizerunku wojownika, jaki miał, gdy przeżył trudne dzieciństwo (Djoković spędził w młodości czas podczas wojny w Jugosławii w latach 90. - red.). Myślę, że powinien od początku zaakceptować swój charakter i nie próbować się zmieniać. Zostałby wtedy jeszcze bardziej doceniony, byłby uwielbiany niczym współczesny gladiator.

Djoković przez lata miał nie po drodze z kibicami. Najsłynniejsza sytuacja pochodzi z Wimbledonu 2019. Wtedy to zmierzył się w finale z Rogerem Federerem. Większość trybun wspierała Szwajcara, krzycząc "Roger, Roger".

Największy, ale nie najbardziej lubiany?

Po zwycięstwie w Londynie Djoković pojawił się na konferencji prasowej i pytany o zachowanie fanów, przyznał: - Starałem się słyszeć, że krzyczą "Novak, Novak" - odparł. Kilka miesięcy później australijski tenisista Nick Kyrgios, finalista Wimbledonu 2022, stwierdził: - Myślę, że Novak ma chorą obsesję, aby być lubianym. Chce być jak Roger Federer. Chce być tak bardzo lubiany, że osobiście nie mogę tego znieść.

W lipcu tego roku Joan Monaco, były argentyński tenisista, powiedział: - Oczywiście, jeśli Djoković będzie nadal zdobywał tytuły Wielkiego Szlema, może zostać najlepszym tenisistą w historii. Jest jednak coś niezaprzeczalnego - sposób, w jaki Rafa i Roger zmienili tenis. Zawsze będą mieli znacznie większe miejsce w sercach fanów tenisa niż Djoković.

Monaco, 10. tenisista świata w połowie 2012 roku, dodał też: - Bez obrazy dla Djokovicia, który może być najbardziej utytułowany, ale miłość do Rafy i Rogera jest znacznie silniejsza niż do Djokovicia.

Novak Djoković ma obecnie 24 tytuły wielkoszlemowe, Rafael Nadal 22, a Roger Federer 20. Hiszpan wróci do gry w przyszłym sezonie, ale jak przyznał, pogodził się, że nie wyprzedzi już Serba w liczbie wygranych turniejów Wielkiego Szlema. Szwajcar zaś zakończył karierę w ubiegłym roku.

- Myślę, że Djoković bardzo cierpiał na początku swojej kariery, gdy wszedł do wielkiego tenisa, w którym byli już Federer i Nadal, którzy polaryzowali fanów - mówi nam włoski dziennikarz Diego Barbiani z portalu Oktennis.it.

Serb zdobył swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy w 2008 roku (Australian Open). W tym czasie Hiszpan miał już pięć takich tytułów, a Szwajcar 11. Djoković przegonił ich w ostatnich latach, gdy Nadal zaczął z nim częściej przegrywać, a Federer leczył urazy i obniżył poziom gry.

Kontrowersyjne zachowania tenisisty i jego ojca

Barbiani nie zgadza się jednak z Tsongą, że im bardziej Djoković będzie naturalny w swoich zachowaniach, tym większą zyska publikę. - Jego zachowania na korcie nie zawsze były w porządku - mówi, wskazując na częste łamanie rakiet, rzucenie piłką w sędziego podczas US Open trzy lata temu czy rakietą w trybuny na igrzyskach w Tokio 2021. W Japonii nie było kibiców, ale niedaleko siedzieli dziennikarze.

Do tego dochodzą kontrowersje wokół braku szczepień przeciwko COVID. Djoković zabrał ostatnio głos na ten temat. - Uznano mnie za największego złoczyńcę na świecie - mówił w amerykańskich mediach. Z tego powodu stracił prawo do występu w kilku turniejach jak choćby US Open 2022 czy Australian Open 2022.

- Problemem jest także rodzina Novaka. Nie dalej jak w styczniu przed kortem głównym Australian Open Rod Laver Arena widzieliśmy jego ojca świętującego z kilkoma zwolennikami Putina - przypomina Diego Barbiani. Sam Djoković tłumaczył wówczas zachowanie ojca Serdjana słowami: - Został wykorzystany do zdjęcia przez tamtą grupę ludzi.

Barbiani kończy wypowiedź dla nas słowami: - Novak Djoković pozostaje jednym z najwybitniejszych sportowców wszech czasów, ale już chyba zawsze będzie dzielił kibiców.

Djoković, w przeciwieństwie do Nadala i Federera, ma nie tylko wielu fanów, ale także wyjątkowo duży - używając politycznego słownictwa - "elektorat negatywny", czyli kibiców, którzy doceniając jego sukcesy nigdy jednak nie nazwą go największym tenisistą w historii.