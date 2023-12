Świątek skomentowała turniej z przedziwnymi zasadami. Jaśniej się nie da

W końcówce zeszłego sezonu Iga Świątek wygrała WTA Finals w Cancun, dzięki czemu powróciła na fotel liderki rankingu WTA. Potem przyszedł czas na wakacje i przygotowania do nowego sezonu. W ramach treningów 22-latka wspólnie z Hubertem Hurkaczem pojechała do Abu Zabi, gdzie rozgrywany jest pokazowy turniej World Tennis League. Jego zasady są dosyć niecodzienne, o czym Polka wspomniała w rozmowie ze stacją Canal+.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Świątek rozegrała dwa spotkania na World Tennis League. "Nie było miejsca na hot shoty"

Polscy tenisiści dołączyli do drużyny Hawks, w której oprócz nich znajdują się także Casper Ruud oraz Caroline Garcia. W zespołowych meczach na World Tennis League spotkania są rozgrywane do jednego seta. W pierwszym ze starć przeciwko drużynie Falcons Hurkacz i Ruud przegrali z parą Fritz/Nagal, a następnie Polak w mieszanej parze wspólnie z Caroline Garcią nie dał rady pokonać wspomnianego Amerykanina, który stworzył duet z Soraną Cirsteą. Ten mecz zakończył się wynikiem 2:6. Wtedy do gry wkroczyła Iga Świątek.

22-latka w swoim pierwszym meczu wyszła na kort u boku Garcii, jednak panie z drużyny Hawks uległy parze Rybakina/Cirstea, przegrywając 4:6. Następnie liderka światowego rankingu wyszła na pojedynek z Kazaszką, który zakończył się jej zwycięstwem 6:4. Po tym starciu w rywalizacji Hawks - Falcons w gemach było po 24:24, przez co tenisistki zgodnie z nietypowymi zasadami musiały rozegrać super tie-breaka. W nim Świątek niestety uległa 8:10, przez co jej drużyna przegrała pierwszy mecz na World Tennis League 27:24.

O ile Hubert Hurkacz w swoich spotkaniach prezentował raczej luźny, pokazowy styl, tak mecz Świątek z Rybakiną był niesłychanie zacięty. - Ciężko się dostosować do tego systemu. Fajne, coś ciekawego. Obie z Jeleną Rybakiną grałyśmy na poważnie. Nie było miejsca na hot shoty, bo gramy płasko, ale Hubi jest specjalistą od tego, co nam dziś pokazał - powiedziała Świątek w wywiadzie dla Canal+. Podczas rozmowy towarzyszył jej Hurkacz.

- Jutro będzie lepiej - rzucił żartobliwie 26-latek, nawiązując do czwartkowych porażek. - Wymiany Igi w tie-breaku były niesamowite. Musiałem trochę usadzić Caspra (Ruuda - red.), bo już wstawał z miejsca - dodał. Następnie Hubert Hurkacz zdradził, że podczas meczu Świątek przekazywał jej wskazówki od trenera. - Teraz będziemy razem w drużynie na United Cup, więc już musimy czuć ten team spirit - dodała z uśmiechem na twarzy Świątek.

Drużynowy turniej United Cup zostanie rozegrany w dniach 29 grudnia - 7 stycznia. Czy w Abu Zabi nasi reprezentanci mieli okazję na wspólne treningi? - Będzie na to czas. W zeszłym roku naturalnie wyszliśmy na kort. Bez większego przygotowania. Mimo to przed United Cup przeprowadzimy 2-3 jednostki - powiedziała 22-latka.

Kolejne mecze polskich tenisistów na World Tennis League odbędą się w piątkowe popołudnie. Wtedy to Hurkacza i Świątek zobaczymy na jednym korcie w mikście.