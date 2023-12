Ruud i Hurkacz nie mogli uwierzyć. Hit! Zobacz, co zrobiła Świątek [WIDEO]

Zasady w World Tennis League są bardzo niestandardowe. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zostali podzieleni na drużyny, które zdobywają punkty w meczach deblowych i singlowych. W spotkaniach normalnie gra się również tylko jednego seta.

Piękna akcja Igi Świątek. Ruud i Hurkacz nie dowierzali

Iga Świątek trafiła do drużyny Hawks (Jastrzębie), w której poza nią znaleźli się Hubert Hurkacz, Casper Ruud i Caroline Garcia. W pojedynku singlowym Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną z zespołu Falcons (Sokoły), którą pokonała 6:4. Taki wynik oznaczał remis w całej rywalizacji 24:24. Obie zawodniczki musiały zatem rozegrać super tie-breaka, który zadecydował o ostatecznym rezultacie.

W nim toczyła się bardzo wyrównana walka o zwycięstwo. W pewnym momencie Rybakina wyszła już na prowadzenie 8:5. Idze Świątek udało się jednak wrócić jeszcze do rywalizacji. I zrobiła to w niesamowitym stylu! Akcja, którą zmniejszyła stratę do wyniku 7:8, zrobiła wrażenie nie tylko na komentatorce Canal Plus Sport i kibicach, ale również na Casprze Ruudzie i Hubercie Hurkaczu. I nic dziwnego, bo był to tenis najwyższej klasy. Wystarczy spojrzeć.

Reakcja kolegów z drużyny Świątek szybko obiegła również media społecznościowe. Hitem jest zwłaszcza mina Huberta Hurkacza.

Ostatecznie Idze Świątek nie udało się wygrać super tie-breaka. Po tej akcji doprowadziła wprawdzie do remisu, ale potem straciła dwa punkty i ostatecznie to Rybakina i jej drużyna Sokołów mogli cieszyć się z wygranej w tej rywalizacji. Kolejne starcie zespołu Jastrzębi odbędzie się w piątek 22 grudnia. Ich przeciwnikiem będą Eagles (Orły) w składzie Miedwiediew, Rublow, Andriejewa, Kenin.