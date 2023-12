Iga Świątek wróciła na kort. Zagrała w bardzo nietypowym meczu

Nie o takim początku zmagań w turnieju pokazowym World Tennis League marzyła drużyna Hawks. W deblowym starciu Hubert Hurkacz oraz Casper Ruud ulegli 6:7 Taylorowi Fritzowi oraz Sumitowi Nagalowi. Chwilę później Polak pojawił się na korcie w towarzystwie Caroline Garcii. Tylko że i tym razem jego para przegrała i to aż 2:6. Silniejszy okazał się duet Fritz - Sorana Cirstea. W związku z tym strata Hawks do Falcons wzrosła do czterech gemów. I właśnie wtedy na ratunek przybyła Iga Świątek. Jednak i ona nie dała rady odnieść zwycięstwa.

Kolejna porażka Hawks. Iga Świątek i Caroline Garcia nie dały rady. Popis rywalek

Liderka rankingu WTA pojawiła się na korcie razem z Garcią. Po przeciwnej stronie siatki stanęły z kolei Jelena Rybakina i Sorana Cirstea. Trudno było wyłonić faworytki tego starcia, co zwiastowało zaciętą rywalizację. I taką ostatecznie zobaczyli kibice zebrani na hali w Abu Zabi.

Mecz lepiej rozpoczął się dla polsko-francuskiego duetu. Jako pierwsza serwowała Świątek i poradziła sobie bardzo dobrze z tym zadaniem. Rywalki miały spory problem z wykonaniem skutecznego returnu. W związku z tym pierwszy gem zakończył się zwycięstwem pierwszej rakiety świata i jej partnerki.

W drugiej odsłonie spotkania przeciwniczki odpowiedziały zwycięstwem. Tym samym na tablicy wyników pojawił się remis. I właśnie wtedy nastąpiła chwila dekoncentracji polsko-francuskiej pary. W polu serwisowym stanęła Garcia, ale nie radziła sobie najlepiej. Posyłała proste piłki, z którymi przeciwniczki nie miały większych kłopotów. Te dodatkowo popisywały się efektownymi zagraniami. Na uwagę zasługiwał przede wszystkim lob Cirstei. Finalnie kazachsko-rumuńska para przełamała naszą zawodniczkę i jej partnerkę.

Polka i Francuzka walczyły do końca, ale finalnie nie były w stanie przeciwstawić się rywalkom

Na odpowiedź Świątek i Garcii nie trzeba było długo czekać. Chwilę później doprowadziły do przełamania powrotnego, a następnie do serwisu podeszła Polka. Posłała kilka mocnych i precyzyjnych piłek, dzięki czemu jej para wygrała do 0 i ponownie wyszła na prowadzenie 3:2, które utraciła już w kolejnym gemie.

Rywalizacja wchodziła na coraz bardziej zacięty poziom, co pokazała również odsłona numer siedem. Wówczas doszło do remisu 40:40, a o zwycięstwie zadecydowała tzw. nagła śmierć - ta drużyna, która zdobędzie kolejny punkt, wygrywa gema. I finalnie ten zapisano na koncie Polki i Francuzki po kapitalnym asie serwisowym Garcii.

Kazachsko-rumuński duet jednak nie odpuszczał i znów wyrównał stan rywalizacji. Wydawało się, że dojdzie więc do tie-breaka. Wówczas jednak Rybakina i Cirstea przełamy Świątek i Francuzkę, a następnie wygrały gema i cały mecz 6:4.

Mimo wszystko Hawks nadal mają szanse na triumf. O tym, kto ostatecznie wygra w całym meczu, liczącym pięć starć, zadecyduje liczba wygranych gemów. Jak na razie strata do Falcons wynosi siedem gemów - 12:19.

A to nie koniec emocji na dziś. Za kilka minut na korcie powinien pojawić się Casper Ruud oraz Taylor Fritz. Natomiast czwartkową rywalizację Hawks z Falcons zakończy hitowe starcie Świątek z Rybakiną.