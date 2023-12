Wszystko jasne. Świątek i Hurkacz poznali terminy meczów [TERMINARZ]

Jesteśmy coraz bliżej startu kolejnego sezonu tenisowego. Jeszcze w 2023 roku Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz wezmą udział w turnieju pokazowym World Tennis League w Abu Zabi, który odbędzie się w dniach 21-24 grudnia. Polacy trafili do zespołu Hawks, w którym będą współpracować z Caroline Garcią i Casperem Ruudem. W związku z tym, że mamy do czynienia z turniejem pokazowym, to też zasady w nim panujące różnią się od tych, które znamy z touru.

W fazie grupowej rywalizacja między drużynami składa się z pięciu meczów: dwóch singli, dwóch deblów oraz miksta. W meczu będzie rozgrywany jeden set, a o zwycięstwie decyduje liczba wygranych gemów, która będzie też liczbą punktów zdobytych przez cały zespół. Przy serwisie nie obowiązuje też zasada netu. Hawks rozpoczną rywalizację od meczu z zespołem Falcons, który rozpocznie się w czwartek 21 grudnia o godz. 12:00 czasu polskiego.

Świątek i Hurkacz znają terminarz na World Tennis League. Męski debel na początek

Organizatorzy turnieju pokazowego w Abu Zabi opublikowali plan czwartkowych gier. Z niego wynika, że Hurkacz będzie dziś rywalizował jedynie w deblu i mikście, a Świątek zagra w singlu, a także w żeńskim deblu. Rywalizacja zacznie się od męskiego debla, w którym Hurkacz do spółki z Ruudem (Hawks) będą walczyć z duetem Taylor Fritz - Sumit Nagal (Falcons). Potem Hurkacz zagra wspólnie z Garcią w mikście (Hawks), gdzie zmierzą się z Soraną Cirsteą oraz wspomnianym Fritzem (Falcons).

Potem do gry wchodzą panie, a więc duet Świątek - Garcia (Hawks), który w Abu Zabi stanie naprzeciwko parze Sorana Cirstea - Jelena Rybakina (Falcons). Na koniec czekają nas dwa single, odpowiednio męskie i żeńskie: najpierw Ruud (Hawks) zagra z Fritzem (Falcons), a na sam koniec Świątek (Hawks) będzie rywalizować z Rybakiną (Falcons).

Terminarz meczów w starciu Hawks - Falcons w World Tennis League:

Debel męski: Casper Ruud/Hubert Hurkacz (Hawks) vs. Taylor Fritz/Sumit Nagal (Falcons),

Mikst: Hubert Hurkacz/Caroline Garcia (Hawks) vs. Taylor Fritz/Sorana Cirstea (Falcons),

Debel żeński: Iga Świątek/Caroline Garcia (Hawks) vs. Jelena Rybakina/Sorana Cirstea (Falcons),

Singiel męski: Casper Ruud (Hawks) vs. Taylor Fritz (Falcons),

Singiel żeński: Iga Świątek (Hawks) vs. Jelena Rybakina (Falcons).

Transmisje z meczów World Tennis League będą dostępne do obejrzenia w Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.