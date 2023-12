Czegoś takiego jeszcze nie było! Świątek i Hurkacz grają w World Tennis League [TERMINARZ, ZASADY]

Iga Świątek i Hubert Hurkacz jeszcze przed świętami wrócą na tenisowe korty. Dwójka polskich tenisistów wystąpi w pokazowym tenisowym turnieju World Tennis League, który w dniach 21-24 grudnia zostanie rozegrany w Abu Zabi.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w turnieju z nietypowymi zasadami

W World Tennis League zobaczymy osiem tenisistek i tyle samo tenisistów, którzy zostali podzieleni na cztery zespoły. W drużynie Hawks Iga Świątek i Hubert Hurkacz są wraz z Caroline Garcią i Casprem Ruudem. W trzech pozostałych są m.in. Jelena Rybakina, Taylor Fritz, Aryna Sabalenka czy Daniił Miedwiediew.

Co zaś się tyczy zasad, to w fazie grupowej każdy gra z każdym. Jeden etap rywalizacji składa się w sumie z pięciu meczów - dwóch singli, dwóch deblów i miksta. O zwycięstwie decyduje liczba wygranych gemów, która jest też liczbą punktów zdobytych przez cały zespół. Każdy mecz to tylko jeden rozegrany set, w którym przy serwisie nie obowiązuje zasada netu. Dwa najlepsze zespoły spotkają się w finale, który zostanie rozegrany w Wigilię.

Pierwszy mecz zespół Świątek i Hurkacza rozegra już w czwartek 21 grudnia o 12:00 gdy Hawks zmierzą się z Falcons.

Skład drużyn podczas World Tennis League:

Hawks: Iga Świątek, Caroline Garcia, Hubert Hurkacz, Casper Ruud,

Falcons: Jelena Rybakina, Leylah Fernandez, Taylor Fritz, Sumit Nagal,

Kites: Aryna Sabalanka, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrow,

Eagles: Sofia Kenin, Mirra Andriejewa, Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow.

World Tennis League. Gdzie oglądać mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza?

Transmisję z tego turnieju towarzyskiego przeprowadzi stacja Canal+, która pokaże wszystkie spotkania w trakcie czterech dni zawodów. Te rozpoczną się już w czwartek o 12:00 czasu polskiego meczem Hawks - Falcons, a zakończą finałem, który zostanie rozegrany w niedzielę 24 grudnia o 15:00.

Terminarz turnieju World Tennis League: