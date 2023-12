Zaskakujące wyznanie Świątek. "Mogłabym być księgową"

W 2023 roku Iga Świątek obroniła pozycję najlepszej tenisistki świata - choć łatwo nie było, bo pierwsze miejsce w rankingu odzyskała dopiero w trakcie WTA Finals. Tam była najlepszą zawodniczką, dzięki czemu wyprzedziła Arynę Sabalenkę, ale również zarobiła ogromne pieniądze. Jej łupem padło łącznie ponad trzy miliony dolarów!

Iga Świątek szczerze o finansach. "Mogłabym być księgową"

Łącznie polska tenisistka zarobiła w zeszłym roku dzięki grze w tenisa 9 857 686 dolarów. W całej karierze ta kwota jest jeszcze bardziej imponująca, bo wynosi aż 24 592 763 dolary. W formacie Q&A zorganizowanym przez PZU - sponsora Igi Świątek - przyznała, że z tak dużymi pieniędzmi radzi sobie sama.

"Jesteś jedną z najlepiej zarabiających sportsmenek. Czy zaskoczyło cię, ile pieniędzy zostaje po zapłaceniu podatków, poniesieniu kosztów funkcjonowania teamu itd.? Czy zajmujesz się osobiście finansową stroną swojej kariery?" - brzmiało jedno z zadanych pytań.

- Tak, zajmuję się nią osobiście. Jeśli ktoś miałby mi pomóc, to bez dwóch zdań mój tata, ale ja od wczesnych lat chciałam mieć coraz więcej wiedzy i być świadoma wszystkiego, co się dzieje. Czytam każdy kontrakt, jaki podpisuję, tak samo z umowami, które zawieram z osobami, które zatrudniam. Trzymam pieczę nad wszystkim i faktycznie jest tego dużo i kwoty mogą zaskoczyć, ale w pewnym sensie im więcej sportowiec zarabia, tym więcej wydaje. Można też dzięki tym pieniądzom podnieść poziom warunków albo zatrudnić lepsze osoby do czegoś i tym wpłynąć na to jak się człowiek rozwija. Staram się na tym nie oszczędzać - przyznała.

Iga Świątek wypowiedziała się również na temat płacenia podatków. Zdradziła, że musi odprowadzać je aż w pięciu krajach, ale wszystko robi sama. - Jeżeli chodzi o podatki, to dużo musiałam się nauczyć. Teraz odprowadzam podatki w pięciu krajach i skoordynowanie tego wszystkiego nie jest łatwe, ale przyznam, że lubię to. Właściwie mogłabym być księgową, jakby się zastanowić nad tym. Lubię siedzieć w papierach, sobie dodawać i robić tabelki w Excelu, więc nie jest to dla mnie problem - dodała.

Obecnie Iga Świątek przygotowuje się już do kolejnego sezonu. W dniach 21-24 grudnia zagra w pokazowym turnieju World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po świętach uda się do Australii, gdzie weźmie udział w United Cup - tymi zawodami będzie już się przygotowywać do udziału w Australian Open.