Przejmujące wyznanie polskiej tenisistki. "Ból był tak duży"

Za Magdaleną Fręch najlepszy sezon w karierze. Na kortach zarobiła 595 000 dolarów. Tenisistka w październiku wygrała turniej ITF 100 w Les Franqueses del Valles, który dał jej awans na 63. miejsce w rankingu WTA. Ostatecznie 2023 rok zakończy na 74. pozycji.

Fręch szczerze o depresji. Porównała się do Igi Świątek

To wszystko udało jej się mimo tego, że Fręch aż przez dziewięć miesięcy musiała walczyć z przewlekłym zapaleniem nadgarstka. W pewnym momencie rozważała nawet zakończenie kariery! O tym jak trudny był to dla niej czas, opowiedziała w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Przez dziewięć miesięcy walczyłam z kontuzją nadgarstka. Wtedy faktycznie często zastanawiałam się, czy nie lepiej skończyć z tym wszystkim. Dwa dni trenowałam, a kolejne dwa walczyłam z bólem. Stan niepewności utrzymywał się tak długo, że bardzo mocno odbijało się to na psychice. Diagnoza niby była optymistyczna, ale żaden lekarz nie był w stanie mi pomóc - przyznała. - Kontuzja, która powinna być wyleczona w kilka dni, blokowała mnie przez blisko rok. Wychodziłam na trening, a po dwóch uderzeniach rakietą już wiedziałam, że nie dam rady i muszę wracać do domu - dodała następnie.

Magdalena Fręch przyznaje, że niemożliwe stało się dla niej wykonywanie nawet najprostszych czynności. I dodała, że cierpiała na depresję.

- Ból był tak duży, że przeszkadzał w normalnym życiu. Nie byłam w stanie nacisnąć klamki w drzwiach, czy zawiązać włosów. To strasznie mnie dołowało. Z dnia na dzień traciłam nadzieję. Nic mnie nie cieszyło. Straciłam przyjemność nawet z tenisa - przyznała. - Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że byłam wtedy w depresji. Przez cały czas myślałam tylko o nadgarstku. Nie mogłam robić tego, co kocham. Nie wiedziałam nawet, czy ból kiedykolwiek minie. To był naprawdę straszny okres, po którym został ślad w psychice i do dziś zmagam się z konsekwencjami - zdradziła.

Tenisistka porównała się też do Igi Świątek, czyli najlepszej polskiej zawodniczki. Przyznała, że choć nigdy nie zbliży się do podobnego poziomu, to pod jednym względem nie ma jej czego zazdrościć.

- Każda z nas jest inna i ja doskonale zdaję sobie sprawę, że nigdy nie będę grać jak ona. Nie mam nawet zbliżonych warunków fizycznych. Nie mam takiej siły i dynamiki. Staram się budować swoją grę na tym, co jest moim atutem. Staram się nie patrzeć na innych i robić swoje. Nie zazdroszczę jej jednak aż tak dużego zainteresowania mediów oraz tego, że praktycznie każdy jej krok jest skrupulatnie opisywany - zauważyła.

Obecnie Magdalena Fręch i inne polskie tenisistki przygotowują się do rozpoczęcia kolejnego sezonu. Polka przyznaje, że jej celem na kolejny rok jest awans do czołowej 50 rankingu WTA.