Żenująca szopka Beckera z Kyrgiosem. Cios poniżej pasa. "Jest śmieszny"

Kilka dni temu w mediach społecznościowych wywiązała się ostra dyskusja między Nickiem Kyrgiosem a Borisem Beckerem. Legendarny Niemiec w ironiczny sposób odniósł się do niedawnego wywiadu Australijczyka, w którym ten mówił, że jest już zmęczony tenisem. Teraz Becker poszedł o krok dalej i odniósł się na łamach niemieckiego Eurosportu do tej wymiany zdań. Znów w kontrowersyjnych słowach, co ponownie nie spodobało się Kyrgiosowi.

