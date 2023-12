To była decyzja Igi Świątek! Nasza mistrzyni wybrała. Definitywnie

Dlaczego to Tomasz Wiktorowski, a nie Dawid Celt i Agnieszka Radwańska jak rok temu, będzie kapitanem polskiej drużyny w United Cup? Zapytaliśmy o to Polski Związek Tenisowy, a następnie zespół Igi Świątek. - Sztab Igi prowadził rozmowy z innymi kandydatami do tej roli, jednak zarówno Dawid Celt jak i Mariusz Fyrstenberg nie zdecydowali się na udział w United Cup - mówi menedżerka liderki światowego rankingu, Paula Wolecka.

Screen z AP i Youtube WTA