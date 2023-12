Iga Świątek pominięta. "Te dwie to supergwiazdy"

Naomi Osaka wraca do gry po urodzeniu dziecka. Jej pierwszy turniej w nowym sezonie to będzie impreza WTA 500 w Brisbane (startuje 1 stycznia 2024). Osaka to była liderka rankingu i czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

- Myślę, że to najlepsza wiadomość dla kobiecego tenisa - tak powrót Naomi Osaki ocenia w rozmowie z Eurosportem Patrick Mouratoglou, były trener Sereny Williams. I dodaje: "Będziemy mieli teraz Coco Gauff i Naomi Osakę. Oczywiście jest wiele innych tenisistek, ale te dwie zawodniczki to supergwiazdy".

Naomi Osaka wraca

Mouratoglou nie wymienił w tym gronie ani liderki rankingu Igi Świątek, ani wiceliderki Aryny Sabablenki. Coco Gauff jest dziś trzecia na świecie, wygrała tegoroczny turniej US Open. To jej pierwszy tytuł Wielkiego Szlema w singlu w karierze. Gauff była prowadzona w ostatnich miesiącach przez Mouratoglu jako trenera.

- WTA potrzebuje supergwiazd. Spędziliśmy tak wiele wspaniałych lat z Sereną, Venus i Marią Szarapową - to były ogromne gwiazdy. Aby zwrócić uwagę kibiców na kobiecy tenis, potrzebujemy takich zawodniczek. Dlatego bardzo się cieszę, że Naomi wraca. Myślę, że może dobrze się zaprezentować. Wydaje się bardzo zmotywowana - przyznał znany trener.

Naomi Osaka ujawniła w ostatnim wywiadzie, z jakimi problemami musiała zmagać się w czasie ciąży i porodu. Zdradziła nawet, że spisała testament przed pójściem do szpitala do lipcu. - Nie sądzę, że ludzie zdają sobie sprawę, jak trudna jest ciąża, nikt tak naprawdę o tym nie mówi - wskazywała.

Wraca wielki tenis

Obsada turnieju w Brisbane wygląda znakomicie. W imprezie mają zagrać m.in. Aryna Sabalenka, czwarta na świecie Jelena Rybakina, finalistka Roland Garros 2023 Karolina Muchowa czy Magda Linette, półfinalistka Australian Open z początku tego roku.

W Brisbane nie wystąpi Iga Świątek, która w tym czasie będzie rywalizować w reprezentacyjnym turnieju United Cup w Sydney i Perth. Polacy w grupie zmierzą się z Hiszpanią i Brazylią. Zawody ruszają 29 grudnia i potrwają do 7 stycznia.

Dla wszystkich tenisistek imprezy w Brisbane i United Cup to forma przygotowań do wielkoszlemowego Australian Open. Impreza w Melbourne rusza 14 stycznia, pierwszy raz w historii zacznie się w niedzielę. Tytułu broni Aryna Sabalenka, która w finale pokonała wtedy Jelenę Rybakinę, a w półfinale Magdę Linette.