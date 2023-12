Iga Świątek śrubuje swój rekord. Piękny widok i wynik

Iga Świątek w efektowym stylu wygrała WTA Finals, dzięki czemu odzyskała prowadzenie w światowym rankingu. Od tamtego czasu zarówno ona, jak i inne czołowe tenisistki nie wyszły na kort, dzięki czemu Polka utrzymuje pierwsze miejsce w rankingu. W dodatku poprawia swoją pozycję w innym prestiżowym zestawieniu.

Oto nowy ranking WTA. Iga Świątek nadal na czele

W poniedziałek ukazał się najnowszy ranking, w którym 22-latka niezmiennie jest na czele. Nadal ma 245 punktów przewagi nad drugą Aryną Sabalenką i aż o 2715 punktów więcej niż trzecia Coco Gauff. Jeśli chodzi o inne Polki, to w czołowej setce są również Magda Linette (24. miejsce) i Magdalena Fręch (74. pozycja). Druga z nich zaliczyła nieznaczny spadek, co jest spowodowane triumfem Cristiny Bucsy w challengerze w Limoges (Hiszpanka awansowała na 61. miejsce).

Najnowszy ranking WTA z 18 grudnia 2023 r.

1. Iga Świątek - 9295 pkt

2. Aryna Sabalenka - 9050 pkt

3. Coco Gauff (Stany Zjednoczone) - 6580 pkt

4. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 6365 pkt

5. Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) - 5975 pkt

6. Ons Jabeur (Tunezja) - 4195 pkt

7. Marketa Vondrousova (Czechy) - 4046 pkt

8. Karolina Muchova (Czechy) - 3650 pkt

9. Maria Sakkari (Grecja) - 3620 pkt

10. Barbora Krejcikova (Czechy) - 2880 pkt

...

24. Magda Linette - 1861 pkt

74. Magdalena Fręch (-1) - 897 pkt

197. Katarzyna Kawa (-1) - 385 pkt

358. Martyna Kubka (+3) 173 pkt



360. Maja Chwalińska (+4) 172 pkt



394. Weronika Falkowska (-5) - 154 pkt



Iga Świątek goni legendy. Wykonała kolejny krok

Dla Świątek to 82. tydzień na pierwszym miejscu w rankingu WTA. W ten sposób wykonała kolejny krok w kierunku awansu w klasyfikacji wszech czasów. Już teraz jest w czołowej dziesiątce i sukcesywnie zbliża się do dziewiątej Lindsay Davenport. I w ciągu kilku najbliższych tygodni się to nie zmieni.

Top 10 wszech czasów pod względem liczby tygodni na prowadzeniu w rankingu WTA:

Steffi Graf - 377 tygodni Martina Navratilova - 332 tygodnie Serena Williams - 319 tygodni Chris Evert - 260 tygodni Martina Hingis - 209 tygodni Monica Seles - 178 tygodni Ashleigh Barty - 121 tygodni Justine Henin - 117 tygodni Lindsay Davenport - 98 tygodni Iga Świątek - 82 tygodnie

Obecnie Iga Świątek jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. W tym tygodniu (21-24 grudnia) weźmie udział w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi, a kilka dni później wystąpi w reprezentacyjnym turnieju United Cup.